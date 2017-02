Wie meine Suche nach einem erfüllenden Job zur Gründung einer Firma führte

Meine Ansprüche an einen Job und die Realität passten nicht zusammen. Ich fing mit Zielearbeit an und fand nach einigen Versuchen in anderen Bereichen den Weg in die Gründung einer gUG (gemeinnützige Rechtsformvariante der UG) für den ersten gemeinnützigen und pädagogisch geführten Indoor-Spielplatz der Region in Nordrheinwestfalen.

Vor dreieinhalb Jahren begann mein Lebensgefährte sich bei " Fresh Academy " weiterzubilden. Er veränderte in extrem kurzer Zeit sein Leben und fast hängte er mich und seine Kinder dabei ab.

Erstmal reagierte ich auf all seine Veränderungen mit viel Abwehr. Es brauchte eineinhalb Jahre bis er verstand, dass es nicht nur ihn und seine Bedürfnisse gibt, sondern auch meine und die der drei Kinder.





Ich machte eine Zusatzqualifikation zur Kindertagespflegerin. Diese schloss ich nach 80 Stunden bereits ab, da ich vor einigen Jahren eine Erzieher-Ausbildung und Weiterbildung zur



Mich ließ es nicht mehr los und alles was ich dafür unternahm, funktionierte mit einer Leichtigkeit und viel positivem Feedback! Wir schafften es dann gemeinsam uns zu verändern und unsere Beziehung liebevoller zu gestalten. Wir kümmerten uns um Unterstützung durch Babysitterinnen und eine Haushaltshilfe. Ich fing an zum Sport zu gehen und mich mit Freunden zu verabreden. Auch hatte ich das große Bedürfnis mich beruflich weiter zu entwickeln. Als Zwischenstation wählte ich einen Umzug in eine Kleinstadt und in ein tolles Mietshaus. Dort gestaltete ich das Wohnzimmer und einen gleichgroßen Kellerraum zu Kinder-Spiel-Paradisen! Ich machte eine Zusatzqualifikation zur Kindertagespflegerin. Diese schloss ich nach 80 Stunden bereits ab, da ich vor einigen Jahren eine Erzieher-Ausbildung und Weiterbildung zur Gewaltpräventionstrainerin gemacht hatte. Ich nahm 6 Kinder unterschiedlichen Alters und Zeiten zwischen November 2015 und Juli 2016 auf. Nach kurzer Zeit entstand der Wunsch über diesen Punkt hinaus zu gehen und ich arbeitete seit dem 6. Dezember 2015 täglich an einem Konzept und der Umsetzung!

Es fühlte sich gut an und war frei von Steinen!

Diese Situation war neu für mich und rückblickend ist es für mich erklärbar. Ich hatte es endlich geschafft meine kompletten Fähigkeiten für ein Ziel einzusetzen! Ich bin mir immer bewusster geworden was "LOVE ATTRACTION" bedeutet und das es Sinn macht sich seiner Fähigkeiten zu bedienen! All das erschuf nun "MINI-INDOOR-SPIELPLATZ MEL.O.DIY gUG".