Sie lächelte und ihr Umfeld änderte sich!

Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen! Wenn ein ehrliches Lächeln die eigene Welt verändert, und sich das Umfeld somit in eine neue positive Richtung bewegt. Eine Geschichte über eine Familie, die sich bunte Lebenslust mit all ihren Farbtönen auf die Fahne geschrieben hat. In der alle Begebenheiten ihre Berechtigung haben, wo konstruktiv diskutiert wird und liebevoll jeder in die Pflicht genommen wird. Vielleicht lässt du dich von ihr inspirieren?





Während die Woche mit dem üblichen Montagsgezeter begann, das Frühstück zwischen Tür und Angel eingenommen wurde, zwischen Kaffee und Zigarette bei den Eltern flüchtig der Tagesplan durchgesprochen wurde, lächelte sich Marie innerlich zu. Sie wusste heute noch, dann wird sich etwas Gravierendes verändern. Sie wusste, dass dieser Stress selbstverursacht war. Und sie wollte Harmonie und Gelassenheit. Zumindest zu Beginn des Tages. Während alle versorgt ihren Weg zur Schule, Kindergarten und Arbeit antraten, lächelte sie. Sie lächelte sich zu, sah ihre Falten und Augenringe. Sie sah bei weitem älter aus, als sie in Wirklichkeit war. Sie könnte mal wieder ihren Haaransatz mit den grauen Haaren färben. Und sie könnte mal wieder umsteigen auf Fitness und Fahrradfahren. Der Blick in den Kühlschrank und in den Vorratsschrank war anschließend der Auslöser für einen herzhaften Lachanfall. Sie ahnte es schon bereits seit längerer Zeit, alle Probleme waren hausgemacht. Doch sie konnte sich anstrengen so viel wie sie wollte, wenn alle anderen nicht mitzogen, blieb ihr nur die Toleranz dem gegenüber. Also beschloss sie, bei sich selbst anzufangen. Sie begann sich einen langen Brief zu schreiben. In diesem erzählte sie sich noch mal ihr ganzes Leben, sie kritisierte und sie lobte sich für all ihre Momente. Sie verzieh sich ihren Bauchansatz, ihre manchmal vernachlässigte Erscheinung und ihr träges Verhalten dem Abenteuer gegenüber. All die Zeilen machten ihr bewusst, dass ihr Leben eigentlich alles andere als langweilig war. Sie traf viele Entscheidungen, war Manager über die Finanzen der Familie und Seelsorger für eine Menge Menschen in ihrem Umfeld. Sie fühlte sich lange Zeit ungeliebt und ihre Arbeit nicht wirklich wertgeschätzt. Das änderte sich schlagartig als sie las, was sie doch leistete. Und sie begann zu lächeln. Sie konnte in den Spiegel schauen und sich wohlwollend anlächeln. Denn sie wusste nun, sie konnte alles verändern. Doch sie brauchte es gar nicht mehr so hartnäckig zu tun. Es vergingen einige Wochen. Marie lächelte immer häufiger. Die Socken des Ehemannes, die offen stehengelassene Zahnpastatube der Kinder, die unaufgeräumte Küche oder die mürrischen Leute im Supermarkt, konnten ihr die Laune nicht verdunkeln. Viel mehr bemerkte Marie, dass sie mit ihrer ganz eigenen Art andere Menschen ansteckte. Plötzlich kam Farbe in ihr Leben. Und alle sonst lästigen Aufgaben und Tätigkeiten machten ihr nichts mehr aus. Sie tat es gerne. Wo vorher der Drang nach Radikalität und stumpfen Aktionismus wütete, kam eine Form von Weichheit hinein. Liebevolle Weichheit. Marie mochte dieses Gefühl. Sich treiben lassen und eine völlig fremde Art von Leichtigkeit leben. Naürlich verrichtete sie ihre Aufgaben, zu Hause wie auch an ihrem Arbeitsplatz. Vertrauen zog in ihr Leben ein. Vertrauen in sich und in ihre Familie. Denn auch ihrer Familie fiel die neue Art des Zusammenlebens auf. Gespräche über den Alltag, über die Zukunft und über Sorgen und Ängste wurden gemeinsam geführt. Ein wohliges Gemeinschaftsgefühl breitete sich aus, in der Kritik und Konsequenz auf eine nun völlig neue Kommunikation traf. Vorwürfe wurden verwandelt in liebevolle Hinweise, ehemalige Fluchtgedanken in einen gemeinsamen Weg. So wurde aus dem ehrlichen Lächeln von Marie, eine ehrlich strahlende Familie. Eine Familie die zusammenhielt und gemeinsam das Abenteuer Leben völlig neu (er)leben darf. Und diese strahlende Familie zog immer mehr in ihren Bann.