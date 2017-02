Ein Stoppelfeld - ein Pferd und das Gefühl zu fliegen

Unsere Gastautorin Melanie schreibt über ihren Verlust eines geliebten Pferdes und den magischen Moment in dem sie wieder Freiheit und Dankbarkeit spürte.

Vertrauen, Freiheit und Entspannung...alles zusammen in nur wenigen Minuten auf einem Pferderücken...



Es ist nun ein Jahr her. Ich ließ mein Seelenpferd Aramis nach 12 Jahren gemeinsamer Zeit wegen seiner Krankheiten erlösen. Es war eine Zeit voll von Lösungen, Tränen und vielen schönen, innigen Momenten. Ich wurde erwachsener mit ihm und meine nun 12 jährige Tochter erlebte eine erfüllende Freundschaft zu einem so sanften Tier



Er war mein Ausgleich zum Alltag und ich liebte es stundenlang in der Gegend rum zu reiten. Ich konnte mich immer darauf verlassen, dass er und ich durch brenzlige Situationen (Straßenverkehr, Begegnung mit aufdringlichen Hunden) gut durch kamen. Er hinterließ eine große Lücke in meiner Zeit und meinen Gedanken, seit ich ihn letztes Jahr verabschiedet hatte.



Es brauchte mehrere Monate bis ich wieder zu mir fand als Person ohne eigenes Pferd. Heute morgen ritt ich mit einer Reitbeteiligungsstute über ein Stoppelfeld. Ich hatte das Reitpad von Aramis drauf, nur ein Halfter mit Fliegenmaske und die Zügel von Aramis, es passt ihr perfekt. Diese Stute scheint sehr viel von Aramis Wesen zu haben, denn in kurzer Zeit war dieselbe Ruhe und Vertrauensbasis wie bei Aramis da.



Heute morgen ließ ich sie angaloppieren und ich nahm die Arme zur Seite, beugte mich leicht vor und flog mit ihr im Rhythmus ihrer Bewegung über das schier nie enden wollende Stoppelfeld. Ich spürte Freiheit und Dankbarkeit in diesen Minuten und lächelte vor mich hin als wir im Schritt wieder zurück zum Offenstall gingen.