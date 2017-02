"Mein Weg zu mehr Gelassenheit“ Ein Impuls- und Notizbuch für innere Stärke und Balance - Buchrezension

Wie oft verpassen wir den Moment, einmal inne zu halten und zwischen unserem hektischen Alltag zur Ruhe zu kommen? Wie sollen wir auch in kurzer Zeit unser Gedankenkarussel abstellen und die vielen Kleinigkeiten, die vor uns liegen, loslassen und die Anspannung verlieren? Das ist tatsächlich nicht einfach! Umso wertvoller ist es, Inseln der Ruhe für sich zu gestalten, denn in der Ruhe liegt die Kraft. Wir dürfen uns dabei helfen lassen. Alexandra Bischoffs Buch ist genau hierfür gedacht. Eine Anleitung zur Selbststärkung, zum Auftanken gewissermaßen. Ob dieses Werk hilfreich ist, wie das Buch „wirkt“ und was der Leser erwarten darf, das erfahrt ihr in meiner Rezension.

Das handliche Buch wirkt sofort sympatisch und es ist sehr geschmackvoll gestaltet.

Etwas Besonderes sind die rund gestalteten Ecken. Ein richtiger Hingucker, wie ich finde. Das Papier ist sehr griffig und alle Seiten sind sehr liebevoll gestaltet. Wie der Titel schon sagt, ist es ein Impuls- und Notizbuch. Es darf und soll mit persönlichen Notizen gefüllt werden. Das macht einen gewissen Charme aus. Keine Frage in die Gestaltung und das Design hat die Autorin sehr viel Herz gesteckt. Es fühlt sich dadurch besonders an - fast zu schade, um darin zu schreiben. Dabei reduziert sich die Arbeit der Autorin nicht nur auf die Gestaltung.



Nachdem ich mehrfach hin- und hergeblättert hatte, blieb ich dann doch an den Worten hängen. So simpel wie es zunächst auf mich wirkte ist es nur auf den ersten Blick. Kommt unser Geist erst einmal zur Ruhe und gelingt es dem Leser sich wirklich auf die Worte einzulassen, dann passiert es, dass wir zu Fragen gelangen, die zu uns führen. Es sind Gedankengänge die nach innen und nicht nach außen geleiten. Es geht um Bereiche unseres Lebens, die positive Impulse bekommen sollen.



Um Energie, positives Tun, Lebensfreude, unseren Körper, unser Denken und um Entspannung. Unser Blick wird dabei ganz gezielt nach innen gelenkt und positiv aufgeladen. Das Buch steckt voller schöner Gedanken und Anregungen. Ich denke, jeder sollte hier für sich entdecken, was für ihn persönlich stimmig ist. Die einzelnen Themen und Abschnitte sind angereichert mit schönen Zitaten und Weisheiten. Es gibt kleine Mandalas und viele Tipps der Autorin. Dieses Buch würde ich lieben Menschen schenken, die immer nur für andere da sind und denen es schwer fällt dabei auf sich selbst zu achten. Der Vorteil besteht bei dem Buch von Alexandra Bischoff eindeutig in der einfachen Gestaltung. Es ist nicht wissenschaftlich und hat einen persönlichen Touch. Allein das Blättern darin entspannt.



Ein kleines Buch also, dessen Inhalt wir vermehren können, indem wir unsere Gedanken auf eine Reise senden. Die Seele ausbalancieren sozusagen. Die Autorin nennt es auch die Anleitung zur Seelenbalance. Ein Geschenk, daß wir uns auch durchaus selbst machen dürfen.

Es gibt in Begleitung zum Buch noch einen schönen Tischaufsteller mit dem Titel „52 positive Impulse für innere Stärke und Balance“, vom Ellert & Richter Verlag. An unserem Lieblingsplatz aufgestellt, können die Seiten beliebig nach Wunsch und Stimmung gewählt und verändert werden, die dadurch auch unsere Seele bewegen.