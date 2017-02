Libellas Traum - Buchrezension

"Libellas Traum" - eine Geschichte, die nicht mehr loslässt. Der zauberhafte Parabel "Libellas Traum" entführt auf eine spirituelle Reise, die zu tiefst berührt und Gänsehaut hervorruft. Man erlebt mit, wie die Hauptfigur seine Seele entdeckt, ihre Kraft, ihre Sensibilität und ihre Verwundbarkeit. Wir haben das Buch für Euch gelesen und zeigen Euch warum es wert ist dieses Buch zu lesen.

"Libellas Traum", geschrieben von Scott Blum, erschienen 2012 im EchnAton Verlag.



Scott zieht nach dem Unfalltot seiner Verlobten nach Ashland, um dort ein neues Leben zu beginnen. Doch seine Schuldgefühle und seine Trauer hindern ihn und lassen ihn nicht los. Als er auf den obdachlosen Robert trifft reagiert er zunächst mit Abweisung und Verärgerung, doch zieht es ihn, auf geheimnisvolle Weise wieder zu ihn hin.



Robert kann in Scotts tiefstes Inneres blicken, er erkennt die Verbitterung und Traurigkeit. Er erkennt, dass Scotts Seele zerbrochen ist und ein großes Stück fehlt. Robert, ein beeindruckend spiritueller Mann, mit einem unfassbaren großen Wissen über die Seelenwelt, führt Scott durch eine Seelenrückholung und zeigt ihn Wege um die Kraft seiner Ahnen zu nutzen. Scott taucht immer mehr ein, in eine Welt, die unbegreiflich ist und erlebt schnell die Zerrissenheit, in dieser Welt zu leben, und auf der Seelenebene sein zu wollen.



Er gibt sein Wissen, welches er von Robert erlangt, in der Seelenebene weiter und hilft und erhellt so manch traurige, verlorene Seele. Als er auf dieser Ebene eine zarte, junge Seele kennenlernt, bemerkt er schnell, dass dies seine noch ungeborene Tochter ist. Für Scott beginnt nun der innere Kampf und der Wunsch auf der Seelenebene helfen zu wollen und der Wunsch seiner ungeborenen Tochter, ein Leben auf der Erde zu ermöglichen.Robert macht ihn begreiflich, dass er sich für eine Welt entscheiden muss. Zwischen den Beiden entwickelt sich, im Laufe des Buches, ein tiefe Freundschaft.



"Libellas Traum" entführt auf eine spirituelle Reise, die zu tiefst berührt und Gänsehaut hervorruft. Man erlebt mit, wie die Hauptfigur Scott, seine Seele entdeckt, ihre Kraft, ihre Sensibilität und ihre Verwundbarkeit. Es wird einem klar, wie eine verletzte, traurige Seele, ein Leben beeinflussen kann. Man wird Zeuge einer unglaublich, tiefen, immer größer werdenden Freundschaft, die Scott zu seinem wahren Ich führt und die über jegliche Zeit andauern wird. Von Seite zu Seite wächst der Wunsch, selbst eine solche Seelenreise erleben zu dürfen und zu seinem spirituellem Ich zu finden.





Ein unglaublich emotionales Buch, welches ich mit Sicherheit noch ein zweites Mal ( oder drittes Mal :-) ) lesen werde.