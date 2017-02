Du bist das Placebo - Bewusstsein wird Materie - Buchrezension

Sich selbst ganz alleine mit der Kraft der eigenen Gedanken heilen. Einen inneren Placebo-Effekt erzeugen und dadurch die vollkommene Gesundheit erlangen. Was wäre, wenn sich jeder Mensch ganz alleine heilen könnte? Dr. Joe Dispenza gibt in seinem Buch „Du bist das Placeb- Bewusstsein wird Materie“ viele Informationen, Beispiele und Geschichten sowie praktische Übungen. Ob das Buch dabei hilft das Prinzip, sich selbst mit den eigenen Gedanken zu heilen, verständlich macht erfahrt ihr in meiner Rezension.

Das Buch ist in zwei Hauptteile eingeteilt, dabei bekommt der Leser im ersten Teil ausführliche Informationen und Hintergrundwissen darüber was ein Placebo-Effekt ist und wie dieser in Gehirn und Körper wirkt. Der Leser sieht, dass das Placebo-Prinzip ein komplexer Prozess ist, durch den Dr. Joe Dispenza mit vielen Erklärungen, Beispielen und wissenschaftlichen Hintergründen uns führt. Außerdem geht es darum wie unsere Gedanken auf Körper und Gehirn wirken und wie Beeinflussbar wir sind. Der Leser erfährt, dass er sich oft selbst blockiert z.B. durch Wahrnehmungen und Glaubenssätzen und sieht dadurch das der Weg, in sich selber einen Placebo-Effekt hervorzurufen, besteht.



Anhand drei persönlichen Geschichten von Menschen die diese Möglichkeit der Selbstheilung annahmen und umsetzten, bekommt der Leser einen Einblick in diese immaterielle Welt. Mit diesem Teil hat man sehr viel Hintergrundwissen und ist bereit dieses umzusetzen.



Der zweite Teil des Buches ist der praktische Teil, dort bekommt der Leser Tips und Anleitungen um selbst Mediationen durchzuführen in denen man den Placebo-Effekt erzeugt und sich und sein Leben heilt.





Ich habe schon viele Bücher über die Kraft der Gedanken in unserem Körper oder unserem Leben gelesen und empfinde das Werk von Joe Dipenza als eine Zusammenfassung dieser Prozesse mit sehr viel wissenschaftlich erwiesenen Hintergründen.



Der komplexe Prozess war nicht immer einfach für mich zu verstehen der Autor gibt sich aber sehr viel Mühe in seinen Erklärungen und immer wieder sind kleine Grafiken eingezeichnet in denen die verschiedenen Prozesse anschaulich erklärt werden.



Auch die vielen persönlichen Bespiele seiner Patienten sind sehr interessant und geben Hoffnung und Vertrauen in den Placebo-Effekt.



Es ist ein Buch das eine Möglichkeit aufzeigt mit der viele Menschen zu vollkommener Gesundheit ganz alleine kommen könnten, was einfach Wunderbar wäre. Für das Buch muss man sich viel Zeit nehmen, öft mal zurück blättern um die Zusammenhänge zu verstehen und dabei bleiben es zu lesen, dann erfährt man es als große Berreicherung für die eigene Gesundheit.





Ich freue mich dieses Buch gelesen zu haben und danke Dr. Joe Dispenza seine jahrelangen Erfahrungen und Forschungen in einem wertvollen Buch zusammengefasst zu haben.