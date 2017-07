Zum Frieden braucht es zwei, zum Krieg reicht einer: Wie Paare Konflikte in Liebe lösen - Buchrezension

Ein etwas anderes Buch für Paare: Der Autor zeigt sich mit eigenen Beispielen von Beziehungskrisen. Er belehrt nicht, er stellt viele Fragen, die einladen, die bisherige Sichtweise zu erweitern und neue Lösungen zu entwickeln. Ich nehme das Buch immer wieder gern zur Hand, weil es mich inspiriert, mich selbst zu spüren mit meinen Bedürfnissen und Wünschen an meine Partnerschaft. Besonders in Zeiten, wenn ich mich gerade hilflos fühle und nicht weiß „wie es geht“. Und ich finde auch die Gestaltung ansprechend: Fotos von Paaren in unterschiedlichen Situationen, Sinnsprüche und Gedichte, all das macht Mut.





Schonungslos spricht Mathias Voelchert Beziehungsthemen an, „unser Traum von unangefochtener Zugehörigkeit ist ein unerfüllbares Ideal… wir müssen aushalten lernen, dass es diese Sicherheit im Leben nicht gibt.“

Gerade durch die teilweise ungewohnten Blickwinkel kann Mathias Volchert wirklich neue Perspektiven aufzeigen. Er macht Mut, weil ich als LeserIn begreife, dass es nicht nur mir so geht und dass auch andere immer wieder neue Wege gefunden haben, ihre Liebe weiter zu entwickeln.

Gelingende Beziehung ist oft nicht leicht. Mathias Voelchert spricht davon, dass eine Beziehungskrise oft ein Sterbeprozess ist, in dem wir die Fantasien und Träume loslassen müssen. Dass sich dabei aber auch „das Leben selbst erneuert. Die Paarbeziehung entwickelt sich von der individuellen, personifizierten Liebe (in der noch Träume im Vordergrund stehen) zu einer mitmenschlichen, größeren Liebe hin.“ Und wenn wir Mut fassen, durch diesen gemeinsamen Wachstumsprozess hindurchzugehen, dann eröffnet sich etwas ganz Neues…

„Wen man liebt, bekämpft man nicht“ steht auf der Rückseite des Buches. Ein gutes Motto, für das es im Buch viele Anregungen gibt. Viel Spaß beim Lesen und Leben!