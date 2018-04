Wiedersehen im Café am Rande der Welt: Eine inspirierende Reise zum eigenen Selbst - Buchrezension

Nach seiner ersten Begegnung mit dem außergewöhnlichen Café, die sein Leben vollkommen veränderte, trifft er erneut darauf - diesmal jedoch an einem anderen Ort: Hawaii. John Strelecky erinnert sich nur zu gern zurück, wie er zum ersten Mal dort eintraf. Das Café verschlang ihn mit seiner außergewöhnlichen Atmosphäre in seinen Bann: eine Speisekarte, die auf der Rückseite mit drei außergewöhnlichen Fragen beschriftet war, forderte ihn dazu auf, sein Leben zu überdenken. Sowohl der Besitzer als auch die Kellnerin kamen dem Gast zuerst seltsam vor, bis sich herausstellte, was für zauberhafte Personen sie sind.