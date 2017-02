WERDE VERRÜCKT - WIE DU BEKOMMST, WAS DU WIRKLICH-WIRKLICH WILLST - Buchrezension

Laut Bestsellerautor Veit Lindau findet man sein Lebensglück indem man ausgetretene Pfade verlässt und regelrecht "ver-rückt" wird. In seinem neuen Buch "Werde verrückt" präsentiert er neben Meditationen seine persönlichen Erfahrungen und Erfolgsgeschichten anderer Menschen. Wir haben das Buch für euch gelesen und zeigen ob das am Ende zum ersehnten Glück führt.

Ich bin eine sehr kritische Leserin, da ich durch meinen Beruf und durch eigene Lebenserfahrung viele, viele Höhen und Tiefen erlebt, selbst bewältigt und auch andere durch die Täler gecoacht habe. Aus dieser Praxis heraus, gehe ich mit dem Autor Veit Lindau absolut konform, wenn er sagt:





“Alles ist möglich, der Weg wird sich zeigen!“

Dies aber wollen viele an den negativen Checkpoints ihres Lebens nicht hören und verdrehen die Augen, wenn man ihnen zu viel optimistische Ratschläge und positives Denken mit auf den Weg gibt. Was aber den meisten fehlt ist , der Fokus auf das Wesentliche, dass wirk-liche Ziel, den versteckten Wunsch, das wahre Glück hinter der Jagd nach Erfolg, Hülle und Fülle, der Motor der Sie treibt, die Lust und Liebe am Tun. WARUM...!



Das Buch: „WERDE VERRÜCKT - WIE DU BEKOMMST WAS DU WIRKICH-WIRKLICH WILLST", erschienen 2015 bei Kailash, zeigt dem Leser einen anderen Weg auf. Er durchleuchtet humorvoll, direkt, aber auch sehr klar und ehrlich, wie wir von Geburt an, durch die Meinungen, Handlungen, Ziele und Aussagen Anderer geprägt werden. Wie wir verlernen auf eigene Impulse, die eigene Intuition, die eigene Meinung zuhören. Er zeigt uns auf, dass viele gar nicht mehr wissen, was die eigenen Wünsche sind und erinnert den Leser daran, wie durch das eigene Querdenken, sich auch das eigene ICH wieder zeigen wird.





Dieses Buch ist eine Anleitung zum ver-rückt werden um die wirkliche, wahre Zufriedenheit zu finden.

In unserem Leben geht es zwar um Erfolg, Reichtum und Anerkennung, dies aber bedeutet für jeden etwas anderes. Was bedeutet es für DICH? Sinnhaltige Texte, freche Bemerkungen, kurze Übungen und Meditationen zum Download, machen dieses Buch zu einem langfristigen Erlebnis, dass immer neue Blickwinkel frei gibt, aber Laufen musst Du selbst.





Erinnere dich gemeinsam mit diesem Buch, WARUM du Erfolg, Anerkennung, oder Reichtum suchst. Hole verschüttete Anteile an die Oberfläche und erkenne die subtilen Muster in Dir.



Es gibt Bücher die man liest, es gibt Bücher die man auch zweimal liest und es gibt Bücher, die zu einem Begleiter werden, da deren Konzepte zu jedem Lebensthema hilfreich und wertvoll sind. Mit diesem Buch könntest du Freundschaft schließen und einen Begleiter an der Seite haben und das heißt:





Egal was für Dich ansteht: Erfolg, Karriere, Gesundheit, Fitness, Partnerschaft und/oder finanzielle Sicherheit - sei verrückt, sei Achtsam, denke neu und ...beweg Deinen Arsch.

Der Autor Veit Lindau liefert Dir mit diesem Buch, die besten Spielregeln für einen neuen Weg!