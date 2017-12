Weich vergesse ich des Kopfes Kampf - Buchrezension

Grit Scholz komponiert Gefühlsmomente in Gedichte.

Mit ihrem Gedichtband „Weich vergesse ich des Kopfes Kampf“ hält

der Leser eine Sammlung aus 20 Jahren des Schreibens in Händen. Folgende Zeilen eröffnen das Buch und beschreiben so treffend, was den Leser auf 87 Seiten erwartet.



Das was ist



Das was im Herzen mich drängt,

in meinem Kopf sich zwängt,



um Wort zu werden,

um Ursache und Wirkung zu verbinden,

um den Gedanken zur Umsetzung zu tragen,

um das Gefühl auf die Welt zu bringen.

Gedichte sind Kunstwerke und möchten als solche betrachtet und gefühlt werden. Mit viel Gefühl und Tiefgang gelangt der Inhalt dieser Sammlung an den aufmerksamen Leser.



Ein wenig Melancholie ist „unüberlesbar“ und für jene Leser, die genau dies lieben ein wundervolles Geschenk. Jeder, der Gedichte liebt oder auch selbst solche schreibt, vermag die Tiefe und die Bewegungen zu erfassen, die hinter den Worten und zwischen den Zeilen schwingen, während das Auge lesend - Zeile für Zeile - im Rhythmus liest.



Bei all der Tiefe fehlt es nicht an Humor. An mancher Stelle kann der Leser auch schmunzeln. Zum Beispiel bei folgender, wie ich finde sehr netten Umschreibung:



Was soll ich tun?



In der Badewanne sitzen

und denken,

so schlimm ist es ja doch nicht?



Die Tasche packen

und mutzornig

in ein ´besseres`Land flüchten?



Der Realität ins Auge sehen

und daran verzweifeln?



oder



Erkennen das Tod Leben ist,

daß Fehler richtig sind,

das Klein gross ist…



(1989)

Wer jetzt mehr lesen möchte, der wird nicht enttäuscht sein.

Das Büchlein hat ein sehr handliches, schönes Hardcover. Eine kleine Aufmerksamkeit, die mit Sicherheit so manche Freude bereiten kann.



Grit Scholz ist Grafikerin, Verlegerin und Schriftstellerin.

Mir gefällt es sehr, mit wie viel Herzblut und Liebe sie ihre Projekte umsetzt. Weil Worte, die in Gedichte gefasst sind, quasi von Natur aus wahrhaftig sind, sind sie auch immer sehr persönlich. Ich bedanke mich bei Grit Scholz, dass sie ihre Gedanken gesammelt und so wunderschön veröffentlicht hat.



Dieses charmante Werk hat meine volle Leseempfehlung.



