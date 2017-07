Was sind meine Stärken?: Entdecke, was in dir steckt (Dein Erfolg) - Buchrezension

Was würden Sie sagen, was ist Ihre besondere Stärke? Diese und ähnliche Fragen werden uns im Leben gestellt. Oft antworten wir damit, dass wir besonders gut organisieren können, gute Teamplayer sind oder besonders kreativ. Viele Menschen antworten mit diesen Beschreibungen, doch was sagt das schon über uns aus? Um wirklich zu wissen, was uns von anderen unterscheidet und uns als Stärke ausmacht, müssen wir schon tiefer gehen. Genau hier beginnt die Arbeit von Sonja Hofert, die sich die Mühe gemacht hat und uns zur Differenzierung insgesamt 50 Stärken vorstellt, in denen wir uns recht genau wiederfinden können, mit den Dingen, die uns ausmachen. Zu diesen beschriebenen Stärken gibt es einen Test, den der Leser im Buch, aber auch online machen kann. Welchen Mehrwert speziell das Buch bei der Suche nach unseren individuellen Fähigkeiten bringt, das erfahren Sie in meiner Rezension.

Mich hat das Buch von Svenja Hofert bei der Jobsuche gefunden. Ich wollte jetzt einmal wissen, was das Besondere daran ist. Es gibt viele Testverfahren und viele Bücher über Typenlehre, in denen wir uns wiederfinden mit unseren Neigungen und Talenten. Stärken sind etwas, dass wir mitbringen.



Es sind die Dinge, die uns leicht fallen im täglichen Leben.



Die Autorin differenziert die 5 Leitstärken denken (Denker), steuern (Lenker), sprechen (Kommunikator), organisieren (Manager) und kreiren (Künstler) in jeweils einzelne Stärken, die so exakt definiert sind, dass sie keine Fehlinterpretation zulassen. Im Einführungsteil geht Svenja Hofert auch auf das Selbstbild und das Fremdbild ein und welche Rolle unsere Schwächen zu unseren Stärken spielen.



Svenja Hofert hat mich mit einigen bildhaften Beschreibungen sehr begeistert. So lässt sie den Leser auf Seite 27 folgendes zum sogenannten Fischteicheffekt wissen, der erklärt, warum sich unsere Stärken immer relativ zum Umfeld verhalten, in dem wir uns befinden:



„Es ist also besser, ein großer Fisch in einem kleinen Teich zu sein

als ein kleiner in einem großen.“