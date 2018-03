Tintenfrische III - Buchrezension

Anzeige:

Poetry Slam als Taschenbuch, geht das? Scharfsinnige Performances und Töne junger, aufstrebender Slam-Poet*innen, die gewöhnlich auf den Bühnen stehen, in ein Buch zu bringen, ohne Verlust? Offensichtlich nicht unmöglich, denn mit „Tintenfrische III“ hat der Leser bereits die dritte Ausgabe dieser Textsammlung in den Händen. Alle 23 Texte sind echt und tiefgründig und ehrlich. Ihre Kunst ist so vielfältig wie das Leben. Ob diese Lebendigkeit beim Lesen tatsächlich rüber kommt und worauf ihr euch freuen könnt, davon erfahrt ihr in dieser Rezension.



Vorab, ich habe sehr gestaunt, dass so junge Menschen sich mit Sprache in dieser überaus beeindruckenden Weise ausdrücken können. Es kommt tatsächlich zwischen den Zeilen mehr rüber als durch die einzelnen Worte. Wie bei der Musik, entsteht auch beim Lesen ein gewisser Rhythmus in den der Leser sehr bald eintauchen kann.



Ich konnte wirklich prima abschalten, weil das Lesen dieser Kunst mich ganz und gar forderte. Meine Aufmerksamkeit, meine Gedanken um den Sinn und die Message zu erfassen. Ich tauchte ein in die Gefühle und die Welten, die dort beschrieben stehen. Ganz großes Kino; aber der Leser muss sich darauf einlassen. Es erfordert Offenheit von dir und das ist es, was es mit dir macht. Du gewinnst Einblick und Einsicht in kurzer Zeit in Lebensbereiche, die vielleicht für dich bislang kein Thema waren.



Es geht um die Beziehung von Kindern zu ihren Eltern, unbekannte Gefühle, darüber wie es ist Poet zu sein, die Welt als eine Bühne, das Gefühl der Enttäuschung, über Gott, die Kunst nach vorne zu gehen und den eigenen Blockaden, soziale Ängste, Ohnmacht und so vieles mehr.

Und das alles teilweise in einer so wundervoll gestalteten Poesie und so schön ausgeschmückt, dass selbst traurige Themen zu leuchten beginnen und der Leser denkt:



Ja, an diesen Dingen ist tatsächlich auch etwas Schönes dran.

Der Text, der mich persönlich sehr schmunzeln ließ und der sicherlich jeden Leser erreicht, weil es um das Verlieben und die Liebe geht heißt

„Ode an das Salz“ von Ksafa.



Ein Auszug daraus gefällig? Bitte schön:





Oh du, mein Salz

Du bist so bodenständig

Dass man dich in Stollen aus dem Grund sprengen muss

Du bist so körnig

Das sich das härteste Crunch-Knuspermüsli

Wie Haferschleim anfühlt

Du bist so weiß

Dass es sogar den Ku-Klux-Klan in den Augen wehtut

Du bist so salzig

Dass ich all die anderen Geschmacksrichtungen

Gegen dich eintauschen würde



Mein Salz

Du Salinität der Welt

Du Zünglein an der Metallwaage

Mein Pestizid-Vernichter

Mein Glas-, Gummi-, Farbbestandteil

Mein Mürbstürzwürzer

Mein Salzblumenmeer

……. etliche tolle Verse später dann …



Was machst du da

Wieso löst du dich denn auf

Bin ich dir nicht gut genug

Bin ich denn nur einer unter vielen

Bist du nicht bereit für den nächsten Schritt

…

Wie oft du mir die Suppe zerstört hast

Und wie schlecht du eigentlich für meine Gesundheit warst

Das einzig Gesunde an dir ist nämlich lod

Wenn man dich in deine Einzelteile zerlegt

kann man sich aussuchen

Ob man durch explosives Natrium

Oder Chlor-Giftgas draufgeht

….



Du bist das Wasser, das Blumen verwelken lässt

Du bist das Unglück, das kommt

Wenn man dich ausschütet

Du bist der Geschmack

Der all die anderen Geschmäcke unterdrückt

Du bist wie eine Wunde

in die du dich immer und immer wieder selber hineinstreust



Salz

ich hasse dich









Wundervoll — typisch! Jeder wird wissen, was/wer hier das Salz ist und wozu

dieser Text einfach dient. Er verbindet, er deckt auf und ist so schön voller

Witz und Humor, dass wir beim Lesen die Mundwinkel garantiert nicht

unten lassen können.



Wer nun Appetit bekommen hat, nur zu! Absolute Leseempfehlung u n d

es wird recht bald einen neuen Band IV geben, weil Kunst lebendig ist und junge Menschen ein nachwachsender Rohstoff sind — Gott sei Dank!



Vielen Dank für das Lesen und ich sage lieben Dank an Denise Betz, die hier das Lektorat gestaltet hat und mir ganz spontan diese wunderbare Kunst ans Herz gelegt hat.



