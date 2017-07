SEI NICHT SO HART ZU DIR SELBST. Selbstmitgefühl in guten und in miesen Zeiten. - Buchrezension

Die Forschung bestätigt: Durch Selbstmitgefühl kommt es zur Verminderung von Angstgefühlen, Depressionen, Stress, Körperscham und Versagensängsten. Es zeigt sich eine Zunahme von Lebenszufriedenheit, Glücksgefühl und Selbstvertrauen. Selbstmitgefühl kann gelernt werden! Der Besuch eines 8-wöchigen Mindful-Self-Compassion-Kurses bietet eine tolle Möglichkeit sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Eine Kurzzusammenfassung zum sehr empfehlenswerten Buch von Andreas Knuf, worin er sich ausschließlich diesem Thema widmet, findet ihr in meiner folgenden Rezension.



Dem Autor gelingt es sehr gut den Leser zu erreichen, indem er ihn auf einer sehr verständlichen, sehr gut nachvollziehbaren und auch humorvollen Art und Weise anregt, sich in Form einer inneren Reise auf den Pfad zu mehr Selbstmitgefühl zu begeben.



Im ersten Teil des Buches erfährt der Leser was Selbstmitgefühl bedeutet und welche hinderliche Rolle der Dauernörgler in uns dabei hat. Was Schuld und Scham in uns auslösen können und wie eng das Selbstmitgefühl mit unserem emotionalen Beruhigungs- und Sicherheitssystem verbunden ist, sind weitere wichtige Inhalte die der Autor vermittelt. Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich hauptsächlich mit Selbstmitgefühlsübungen für den Alltag. Übungen die dabei helfen können mit Selbstverurteilungen aufzuhören, mit schmerzlichen Erfahrungen besser umgehen zu können und mehr Freundlichkeit und Wohlwollen ins Leben zu integrieren.

Wie man Verbundenheit und Mitgefühl mit anderen stärkt, erfährt man am Ende des zweiten Teils.



Ein schöner, runder Abschluss des Buches gelingt durch den Erfahrungsbericht einer Teilnehmerin eines Mitgefühltrainings.



Mein Fazit:



Ein tolles Buch, das den Leser mit auf eine sehr erkenntnisreiche innere Reise zu sich selbst nimmt und dazu anregt, achtsamer und liebevoller mit sich selbst und mit seinen Mitmenschen umzugehen, was wiederum das eigene Leben und das Leben der Anderen auf wunderbare Weise zum Positiven verändern kann.

Ich möchte es jedem sehr ans Herz legen!





