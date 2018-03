Sei achtsam mit dir: Achtsamkeit und Selbstmitgefühl: Der leichteste Weg, dir etwas Gutes zu tun - Buchrezension

Anzeige:

Oft vergessen wir, dass WIR Selbst der wichtigste Mensch in unserem Leben sind. Dass wir liebevoll und achtsam mit uns Selbst umgehen. Um einen Weg zu finden, bei dem wir unser Selbstbewusstsein und unsere Gesundheit liebevoll stärken können, hilft das Buch „Sei achtsam mit dir“. Wie ich die Wege finde die Frau Dr. Patrizia Collard in Ihrem neusten Werk aufzeigt könnt Ihr in meiner Buchrezension lesen.

