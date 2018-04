Segne Deinen Tag!: Karten und Buch für ein Leben mit dem Göttlichen - Buchrezension

Anzeige:

Wer sich bereits auf dem Weg befindet, das Göttliche im Leben zu entdecken und dazu eine wunderschöne und liebevolle Begleitung sucht, der hat sie ganz sicher mit diesem Set gefunden.



Die Autorin Sabine Bends hat zusammen mit der spirituellen Künstlerin Monika Lödler dieses schöne Set „Segne deinen Tag“ heraus gebracht. Das Set aus Buch und 36 Karten ist liebevoll gestaltet. Die Klarheit und der Beschreibung im Buch hat mich sehr überzeugt, insbesondere die facettenreiche und vielschichtige Betrachtung der einzelnen Themen wie Liebe, Dankbarkeit, Sanftmut und viele andere, war für mich sehr inspirierend. Dabei blieb immer auch viel Raum für eigene Gedanken.

Zu jeder Themen Karte gibt es im Buch eine begleitende Beschreibung.

Die Themen werden jeweils mit Bibelzitaten eröffnet und enden mit einem passenden Gebet.

Niemals empfand ich die Anleitungen im Text als belehrend.



Es ist eben so, wie das Göttliche auch ist

Es bleibt eine stete liebevolle Einladung an uns.

Wir erkennen das Göttliche daran,

dass es uns zum Licht führt.





Mit den Themen können wir auf unzählige, kreative Art und Weise umgehen. Im Grunde gibt es keine Grenzen dabei. Sabine Bends beschreibt uns im Buch die wesentlich unterschiedlichen Möglichkeiten.



Die schönen kunstvollen Karten laden uns ein, sie offen oder verdeckt für uns zu wählen. Sie können auch nach Themen ganz bewußt von uns geordnet werden. Karten können als Tages- Wochen, Monats- oder sogar Jahreskarte für uns arbeiten. Wichtig und sehr positiv finde ich persönlich, dass es diesen großen Handlungsraum offen lässt und uns immer nur lockt und einlädt.



Die Themen finden uns, weil mit ihnen etwas in uns in Resonanz geht. Das sind oft die wichtigen Impulse, die uns helfen, um uns selbst immer mehr mit unserem eigenen göttlichen Kern zu verbinden.



Die Karten sind eine wundervolle Möglichkeit und machen den Inhalt des Buches für uns lebendig!

Sabine Bends ist geprüfte Astrologin und Coach für The Works. Neben ihrer Tätigkeit wurde sie auf ihrem Lebensweg immer auch spirituell inspiriert und fand dabei mehr und mehr den Weg zum Göttlichen im Leben. Das Buch und das Kartenset sind auf diesem Weg entstanden.

Diese wundervolle Ausgestaltung im Set können wir nutzen und davon profitieren. Die Farben und Bilder wirken dabei genauso wundervoll, wie die einfühlsamen Worte.



Ein riesengroßer Dank für diese wunderbare Arbeit und diese zauberhafte Gestaltung. So macht der Weg zum Göttlichen in unserem Leben wahrlich sehr viel Freude. Denn wir wissen alle:



Freude ist ein Gebet, dass zum Himmel steigt.





Ich schließe meine Rezension mit einem Bibelzitat:



Freuet euch in dem Herrn alle Wege,

und abermals sage ich: Freuet euch!

(Philipper 4:4)



Homepage Sabine Bends

Homepage Monika Lödler

Blick ins Buch auf Verlagsseite