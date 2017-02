Lebensfroh...und zwar so. 50 schnelle Wege zu mehr Lebensfreude - Buchrezension

Das Coachingbuch "Lebensfroh...und zwar so." von Veronika Räß erschien 2016 im Eigenverlag. Es geht darum mit Leichtigkeit zu mehr Lebensfreude zu gelangen. Die Impulse in diesem Buch sind alltagsnah und die Wahrnehmung schärfend! Ob es sich lohnt das Buch zu lesen erfahrt ihr in meiner Buchrezension.

Auf 103 Seiten nutzt Veronika Räß jeweils die linke Buchseite für Zitate aus eigener und fremder Feder. Die rechte Buchseite ist gefüllt mit Impulsen zu den Oberthemen





SelbstBEWUSSTSEIN,

SelbstLIEBE und

SelbstVERANTWORTUNG.



Ich habe ein Experiment gewagt und zwei Frauen in dem von mir genutzten Frauenfitnesszirkelstudio je eine blind gewählte Stelle im Buch vorzulesen. Im ersten Fall war es ein Zitat von Räß:

"Erinnere dich. Über den Wolken scheint immer die Sonne."

Text: "Walking in the sun. Raus mit dir. Fange einen Sonnenstrahl ein oder auch zwei oder drei. Halte dein Gesicht in die Sonne und bewege dich draußen. Lächle. Tanke das Licht. Spüre die Wärme. Fühle die Weite. Empfange die Liebe....und sollte die Wolkendecke heute zu dicht sein, denke daran: Über den Wolken scheint immer die Sonne."

Aufgabe:

"RAUS MIT DIR!"



Die zweite Dame öffnete die Seite mit einem Zitat von Agnes Repplier:





"Es ist nicht leicht, Glück in sich selbst zu finden, aber unmöglich, es anderswo zu finden."

Text: "Öffne dein Herz. ...für dich. Hör auf, dich ständig zu kritisieren, schlecht zu machen, noch einmal "draufzuhauen". Es reicht jetzt. Gestatte dir, dich mit Fehlern zu lieben. Du bist ein wunderbares Gesamtpaket. So wie Ying und Yang, Oben wie Unten, Laut und Leise...Das Leben lebt von seinen Dualitäten. Du schadest sonst nur dir selbst. Mach dein Herz heute weit auf. Lass die Liebe zu dir fließen. So viel, wie im Moment geht. Lerne dich zu lieben, und dein Herz ist auch für andere weit offen."