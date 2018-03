Jetzt! Die Kraft der Gegenwart - Buchrezension

Die Kraft der Gegenwart oder das Leben in diesem Augenblick, sind durchaus unterschätzte Aussagen, an die sich Eckhart Tolle heranwagte und deren Quintessenz detailliert in seinem Werk darstellt. Das Leben trägt wundervolle Seiten an sich und steckt voller Geheimnisse. Es offenbart Erkenntnisse, wenn man sich dem öffnet und erlaubt, an sich zu arbeiten, zu wachsen und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Eckhart Tolle nimmt den Leser an die Hand, führt ihn von Kapitel zu Kapitel, von einer zur nächsten Station und erklärt mit krafterfüllten und verständnisvollen Worten, was präzise unter der Kraft der Gegenwart zu verstehen ist. Zwischendurch tauchen Verständnisfragen auf, die dazu verhelfen, das, was er sagt auch nachzuvollziehen. Man könnte es als eine Reise zu sich selbst sehen, die schmerzhaft sein kann, dabei aber eine wichtige Kernaussage beinhaltet: Es ist alles gut!

Er ist der Autor vieler Bücher, die weltweit Kindern, Erwachsenen, Kranken, Gefangenen oder auch in der Öffentlichkeit stehenden Menschen geholfen haben, ihr Leben zu verbessern. Seine profunden Äußerungen vermitteln Stärke und Weisheit, die in jedem Einzelnen steckt.

Ein tolles Buch, um neue Energie zu schöpfen und vor allem dem Leben in jeder Situation mutig entgegenzutreten.