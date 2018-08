Inspirationen zur Selbst-Ent-Faltung: und Lebensänderung aus eigener Kraft Band 3 - Buchrezension

Anzeige:

„Inspirationen zur Selbst-Ent-Faltung und Lebensänderung aus eigener Kraft“ ist der dritte Band aus der Serie einer Sammlung der Autorin Sita Hahn. Auf 196 Seiten stehen dort Gedanken und Inspirationen, die Sita Hahn durch die Begleitung von Menschen auf ihrem Weg ins Bewusstsein gesammelt hat. Das Besondere ist die Art der Autorin zu schreiben. Sita Hahn gibt uns mit ihren Texten wertvolle Impulse und immer wieder bringt sie mit ihren Worten sehr deutlich eine Wahrheit hervor, die tief in unserer Seele berührt.

Die Texte sind mir im Internet-Blog der Autorin das erste Mal begegnet. Sie haben mich in einer besonderen Form angesprochen und die Essenz und die Klarheit fand ich einfach wunderbar. Als ich sah, dass es diese Beiträge auch in Buchform gibt, habe ich nicht gezögert anzufragen. Von den drei Bänden hat mir Sita Hahn dann diesen dritten Band zur Rezension zugesandt. Die Themen der drei Bände ergänzen und berühren sich.



Sita schreibt darüber, wie es uns gelingt das Leben aktiv in die Hand zu nehmen. Dabei definiert sie zum Beispiel den Begriff Wohlstand neu oder sie legt uns die Bedeutung von Vorsilben der Wörter nahe. Sogenannte Gedankenschnipsel“ am Ende ihrer Texte geben eine schöne Möglichkeit die Themen von vielen Seiten aus zu betrachten.



Sita schreibt über unsere Beziehungen zu unseren Eltern, oder es geht um den Umgang mit Wut und Aggression. In ihren Texten spricht sie uns als Leser direkt mit „du“ an. Das schafft eine sehr persönliche Atmosphäre, die ich sehr angenehm empfinde.



Insgesamt kann ich sagen, dass Sita Hahn ein Talent hat Wahrheit in besonders direkter und klarer Form mit Worten zu transportieren. Und genau daran bin ich vor einigen Wochen auch „hängengeblieben“, als ich in ihrem Blog las. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur mir so geht.



Das Buch und sicher auch Band I und II dieser Aufzeichnungen sind für jedermann und ich bin sicher, dass alle damit etwas anzufangen wissen.



Dieses Buch findet bei mir seinen Platz in der Reihe Bücher, die ich immer wieder einmal zur Hand nehmen werde, um darin zu weilen.



Vielen herzlichen Dank an Sita Hahn, dass sie sich die Mühe gemacht hat ihre Gedanken und Texte in dieser schönen Form mit uns zu teilen.





