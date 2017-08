Göttinnen altern nicht: Wie wir der Zeit die Macht nehmen, indem wir uns für die Fülle des Lebens entscheiden - Buchrezension

Gleich vorab sei gesagt: „Es lohnt sich für jede Frau dieses Buch zu lesen.“

Nach über 500 Seiten versuche ich, den Inhalt und die darin verborgenen Schätze für den Leser zusammen zu fassen. Ich selbst habe so vielfältige Anregungen, neue Einblicke und Sichtweisen des menschlichen Daseins erhalten, dass ich daraus noch lange schöpfen kann. Christiane Northrup ist Gynäkologin und Geburtshelferin, aber in ihrem Buch geht es um mehr, als medizinische Tipps für den weiblichen Körper. Wer sich speziell für das Thema Wechseljahre interessiert, dem sei das Buch mit dem Titel „Weisheit der Wechseljahre“ der Autorin empfohlen. In diesem Buch jedoch geht um einen sehr ganzheitlichen Ansatz in Bezug auf das Altern, der auch das spirituelle Wesen umfasst. Wenn die Autorin im Titel von Göttinnen spricht, so ist dies durchaus ein treffender Begriff für das, was Sie uns mit ihrem Buch an Gefühlen und Haltung mit auf den Weg gibt.

