Giraffentango Selbstbewusste Kommunikation in der Partnerschaft - Buchrezension

Kommunikation in der Partnerschaft ist oft ein Minenfeld der Missverständnisse. Gerade dort wo wir uns sehnlichst Harmonie, Nähe und Verständnis wünschen, kommt es viel zu häufig zu gegenseitigem Unverständnis, Missverständnissen und auch Zusammenbrüchen der Kommunikation. Woran das liegt und wie wir aus diesem Schlamassel wieder herauskommen können, davon handelt das Buch von Serena Rust " Giraffentango - Selbstbewusste Kommunikation in der Partnerschaft *".

Der "Giraffentango" von Serena Rust ist eine Weiterentwicklung der 4 Schritte von Marshall B. Rosenbergs „Gewaltfreie Kommunikation“, ergänzt durch einen 5. Schritt - dem wohlwollenden Denken.



Mit Hilfe von Wolf, Schaf und Giraffe als Symbole für grundsätzliche Arten zu sprechen und zuzuhören zeigt Serena Rust, wie diese unterschiedlichen Arten der Kommunikation zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen und dass ihr „Giraffentango“ ein Schlüssel zu einer harmonischeren und für alle Seiten befriedigenderen Kommunikation sein kann. Dabei beleuchtet sie die Herkunft von Schaf und Wolf in uns und zeigt auch, wie wir die (originäre) Giraffe in uns stärken und handlungsfähig machen.



Schon der erste Eindruck macht mir Lust aufs Lesen – Covergestaltung, Titel und Untertitel machen neugierig auf das, was da zwischen den Buchdeckeln steckt. Wenn Serena Rust zu Anfang ihres Buches allerdings die Auffassung vertritt, dass es möglich ist, den Partner zu ändern, stutze ich und denke mir – was sagt die Frau da? Doch im Laufe des Buches wird schnell klar, dass es zunächst vor allem um mein eigenes verändertes Zuhören und ein (mit Giraffenohren) in-mich-hinein-hören geht. Es geht eben um mein Selbst-Verständnis, dass ich mir meiner selbst bewusst bin mit allen meine Wolfs-, Schafs- und Giraffenanteilen. Später im Buch zeigt sich dann aber auch, dass der Giraffentango nur dann wirklich funktionieren kann, wenn beide Partner bereit sind, die Giraffe in sich zu entdecken und sowohl mit sich selbst als auch mit dem Partner mitfühlend und wertschätzend zu sein. Damit relativiert sie für mich ihr Eingangsstatement, dass ich meinen Partner verändern könnte. Am Ende sind aber die Entdeckung meiner eigenen inneren Giraffe und die Tipps zur Stärkung derselben schon Grund genug, dieses Buch zu empfehlen.





Es ist ein Anwendungs- und kein Theoriebuch mit vielen anschaulichen Beispielen, das durch eine App zur Einübung der 5 Schritte des Giraffentangos ergänzt wird, die leider zur Zeit meiner Rezension noch nicht zur Verfügung stand, so dass ich zur App nichts sagen kann.





Die Tiere, die die verschiedenen Arten des Hörens und Sprechens repräsentieren, lassen mich sehr gut nachvollziehen, was sich bei einer misslungenen Kommunikation bei mir und bei meinem Partner abgespielt hat. Die lustigen Zeichnungen von Reiner Bergmann visualisieren den Text an den entscheidenden Stellen noch einmal.





„Giraffentango – Selbstbewusste Kommunikation in der Partnerschaft“ von Serena Rust ist ein lohnendes Buch zur „Selbst-Bewusst-Werdung“ und zur Anwendung dieses Selbstbewusstseins im Dialog mit dem Partner. Und auch wenn die Beispieldialoge, die den Giraffentango-Stil zeigen, manchmal etwas idealisiert wirken, ist es vor allem anschaulich, nachvollziehbar und sehr unterhaltsam geschrieben.

Viel Spaß beim Lesen.