Entdecke dich selbst und finde dein Glück. Das kleine Buch für mehr Lebensfreude - Buchrezension

Der Schmetterling schmückt als passendes Sinnbild für die Metamor-phose das Cover dieses Buches. Es geht um nichts weniger als die Frage: Lebst du das Leben was dich erfüllt? Diana Hochgräfe blickt zurück auf eine fundierte kaufmännische Ausbildung. Danach fühlte sie sich berufen als Personaltrainerin und Ernährungsberaterin zu arbeiten und letztendlich folgte eine Ausbildung als Heilpraktikerin. Ihre Autorentätigkeit umfasst neben Ratgebern auch die Poesie und Kurzgeschichten.



Mit ihrem Ratgeber und Mutmacher „Entdecke dich selbst und finde dein Glück“ bringt Diana Hochgräfe auf wunderbare Weise die Essenz ihrer Erfahrungen zum Ausdruck. Was den Leser erwartet, davon mehr

in meiner Rezension.



Der Leser spürt durch und durch die übersichtliche und liebevolle Gestaltung des Buches und den damit verbundenen starken Wunsch der Autorin, ihr Wissen und ihre Erfahrungen in einfacher und eingängiger Weise zu vermitteln. Es entsteht dabei, wie ich finde, eine leicht persönliche Beziehung zu diesem hübschen Werk.

Im ersten Teil des Buches beginnt Frau Hochgräfe mit vielen, einfachen und bekannten Weisheiten, denen jeweils Zeilen der Autorin folgen. Es geht darum, Bewußtsein für sich selbst zu schaffen und für die Dinge, für die wir dankbar sein können. Das ist sozusagen die Basis für die Lebensfreude, die Diana Hochgräfe an den Leser herantragen möchte.



So heißt es dort zum Beispiel:





Lebe, liebe, lache

genieß den Augenblick

Jeder Tag ist wie ein Neubeginn

Jede Stunde ist kostbar

Jede Minute ist einzigartig

Jeder Augenblick ist ein Geschenk

Mache daher stets das Beste draus.





Im darauf folgenden Abschnitt zeigt uns Diana Hochgräfe, was sie auf ihrem Weg zur Heilpraktikerin an Hilfestellungen und Tipps für uns gewonnen hat.





Es geht um nichts weniger als das Thema der Chakrenheilung.

Auch hier gelingt es ihr, die Informationen sehr eindringlich und einfach verständlich zu gestalten.

Abgerundet wird das kleine Paket an verständlichen Wissen durch einen Bick hinter die Kulissen, wie die Autorin den letzten Abschnitt des Buches nennt. Es geht um das allumfassende Verständnis der Wechselwirkung des Geistes auf den Körper und umgekehrt.



Ein sehr gelungenes, rundes Werk. Für Leser, die es verständlich, nett und kompakt mögen eine absolute Leseempfehlung. Es ist als liebes Geschenk genauso gut geeignet wie auch als Nachschlagewerk oder Begleiter im Alltag. Es hat ein handliches Format und passt in jede Handtasche.



Vielen Dank an die Autorin für dieses gelungene Buch.

Autorenportrait