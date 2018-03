Engel berühren meine Fingerspitzen: Wie wir Kontakt zu unseren Schutzengeln und den Seelen unserer Lieben finden - Buchrezension

Anzeige:

Engel sind unter uns. Niemand kann das besser vermitteln als Lorna Byrne.

Mit „Engel im Haar“ gelang der Autorin 2014 ein riesen Erfolg. Das was sie uns aus Ihrem Leben erzählt, ist in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Mit „Engel berühren meine Fingerspitzen“ schreibt Lorna Byrne über weitere Begegnungen und Erfahrungen in ihrem Leben. Durch ihre Hellsichtigkeit kann Lorna die Engel sehen. Wie das ist und wie sie damit umgeht, welche Nachrichten sie für uns von den Engeln erhält, viele diese Dinge finden sich im Buch.

Dies ist mein erstes Buch der Autorin, dass ich lesen durfte. Es hat mir eine völlig neue Welt eröffnet. Lorna Byrne schreibt aus ihrem Leben sehr unaufgeregt und gar nicht übertrieben — und dazu gehören immer auch die Engel. Von klein an kann sie die Engel sehen und hören und sie kommuniziert leise mit ihnen.



Lorna Byrne schreibt in einer Weise, dass ich den Inhalt und das, was sie immer wieder beschreibt nicht bezweifele. Auch wenn ich es mir oft nicht vorstellen kann, so sind die Szenen und Begegnungen ohne Frage dass, was diese Frau erlebt. Lorna Byrne hat diese außergewöhnliche Gabe und sie erlebt Begegnungen, die Zeit und Raum außer Kraft setzen.



Sie begegnete Franz von Assisi

Sie begegnete Jesus

Sie begegnete sogar Gott



Im Buch schreibt sie viele Informationen auf, weil es ihre Aufgabe ist, die sie von Gott erhalten hat. Sie stellt den Engeln viele Fragen und sie antworten ihr. Einige Fragen bleiben jedoch unbeantwortet, oder sie darf sie uns noch nicht mitteilen.



Sympathisch ist dabei immer ihr unaufgeregter Schreibstil. Die Autorin schreibt über alle diese außergewöhnlichen Erscheinungen, Begebenheiten und Begegnungen in einer ganz natürlichen Sprache. Es ist niemals abgehoben und ich kann stets eine große Demut zwischen den Zeilen spüren. Privat ist die Autorin eher eine etwas schüchterne Frau. Sie hat 4 Kinder und wohnt in Irland.



Ich stelle mir ein Leben mit dieser Gabe sehr anstrengend vor. Mit ihrem Buch gibt Lorna Byrne uns allen einen Einblick in diese Welt.



Jeder darf zweifeln, aber was können wir verlieren, indem wir an diese wundervollen himmlischen Mächte glauben. Wir können nur gewinnen.



Ich kann Sie nur von ganzem Herzen ermuntern, sich dieser Welt zu öffnen.

Absolute Leseempfehlung!



Ich danke Lorna Byrne für ihre unermüdliche Arbeit.

Lorna Byrne Childrens foundation

Filmbeitrag über einen Besuch der Childrens Foundation in Äthiopien

Engel in meinem Haar