E² - Wie Ihre Gedanken die Welt verändern | Neun Beweise zum Selbsttesten - Buchrezension

Das Buch E² - Wie Ihre Gedanken die Welt verändern- gehört nicht nur auf die New York Times -Bestsellerliste, sondern auch in eure Hände. Hat man es einmal angefangen zu lesen, verschlingt es einen von Seite zu Seite in seinen Bann. Pam Grout stellt mit ihrem Buch eine neue Denkrichtung dar, die durch neun gut erklärten Experimenten, einfach zu verstehen und auszuprobieren sind. Das Buch verleiht einen dazu, sein Leben neu auszurichten und sich selbst auf eine andere Art zu entfalten.

Wir können uns gar nicht vorstellen, wie einfach das Leben eigentlich ist. Mit vielen Normen und Regeln sind wir bisher in unser Leben geschreitet, haben viele Ansichten zu hören bekommen und Einstellungen sowie Lebensweisen akzeptiert und übernommen. Wie das Leben aber wirklich funktioniert, wie wir alle miteinander zusammenhängen und voneinander lernen können, haben uns nur wenige beigebracht. Viele Weisheitslehrer sind uns im Alltag schon einmal begegnet, doch oftmals sind wir so unachtsam, dass wir solche Lehren als Unfug abkanzeln und nicht weiter darauf eingehen, bzw. hinterfragen, was es dabei womöglich auf sich haben könnte. Das Buch beinhaltet viele dieser Weisheitslehren sowie Erfahrungsberichte, aus denen sich herauslesen lässt, wie das Leben funktioniert, und wie wir uns ein wundervolles Leben machen können, wenn wir uns nur auf diese Experimente einlassen.



Viele wissenschaftliche Studien und Experimente versuchen das Leben näher zu erläutern, doch nur selten bringen Autoren Wissenschaft und Spiritualität zusammen und hinterlassen einen neuen Eindruck auf das Leben.





Pam Grout ist eine wundervolle Autorin, die mit diesem Buch eine Anziehung erzeugt. Es ist so einfach zu verstehen und liebevoll geschrieben. Man könnte es ebenso als ein Lehrbuch fürs Leben betrachten.

Jede Menge Spaß und viele neue Erkenntnisse sind beim Lesen dieses Buches garantiert.