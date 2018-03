Die Seelenflüsterin: Wild Woman Poetry by Moksha Devi - Buchrezension

Anzeige:

Ein Buch mit fast 500 Seiten, dass dich aufwühlt, herausfordert, dass dich fesselt, dich packt, dich tröstet und dass dir mit jeder Seite mehr an dein Herz wächst. Wenn du eine Frau bist, wenn du auf dem Weg bist, wenn du noch suchst. Wenn du sensibel bist, wenn dir viele Dinge zu viel werden und wenn du dich oft falsch fühlst oder selbst verurteilst. Das Lesen dieser Texte ist wie Medizin. Du wirst es wissen, wenn du es gelesen hast. Warum ist also dieses Buch so besonders? Ich versuche es dir zu beschreiben in meiner Rezension.

Ohne dir einen Auszug als Kostprobe zu „servieren“ werde ich es dir allerdings nicht wirklich offenbaren können.

Es ist diese Andersartigkeit, die genauso, wie sie ist, mitten in deine Seele trifft.



Folgende Zeilen geben dir einen kleinen Einblick:

Poetry 49



frei



es darf schön sein,

es darf frei sein,

es darf unglaublich sein.



es darf anders sein.

es darf neu sein.



und wunderbar.



es darf vorüber sein.

die tränen,

das leid,

der groll,

der zorn.



es darf einfach sein,

es darf kraftvoll

und wahrhaftig sein.



spann deine flügel,

flieg mit …



Moksha Devi Sunshine

So frei von der Seele, so leicht und unkonventionell. Und das alles ohne Rücksicht auf Hauptwort oder Satzanfang klein geschrieben.



Verena Maria Rottmar ist Yogini und lebt in Voralberg (Österreich). Wer sie im Netz schon einmal live sehen durfte, weiß, dass sie so schreibt wie sie spricht. Ihre Texte fließen sehr wahrscheinlich auf das Papier. Dabei trifft sie sehr oft den Kern der Sache. Sie ist überaus kommunikativ und berichtet uns von ihren Herzensbewegungen, ihren vielen, vielen Gedanken. Ihr Geist ist zwischen den Zeilen deutlich zu spüren.



Das was sie uns zu geben hat mit ihrer speziellen Art und ihren Worten, ist tatsächlich eine Heilung mit Worten, die sie in besonderer Form zusammenstellt. Sie bilden einen Raum, der zum Trost und Schutz dient. Auf dem Weg der eigenen Verarbeitung von vielen Eindrücken, möchte sie Menschen mitnehmen und teilhaben lassen. Ihre Intuition ist klar und unmissverständlich.



„Die Seelenflüsterin“ ist ein Werk, dass griffbereit liegt für Momente, in denen du Trost, Orientierung, Stärkung oder einfach nur Ruhe suchst. Diese Texte sind dafür bestimmt ungestört und aufmerksam gelesen zu werden. Jeder nimmt sich dabei das für ihn passende heraus. Bei 500 Seiten gibt es eine große Auswahl.



Ich möchte mit einer weiteren kurzen Poesie abschließen, die ich auch als Gebet verstehe.

Poetry 111



großer geist



bitte ersetze unseren sogenannten

gesunden menschenverstand

mit deinem göttlichen wahnsinn.



und mach das nie wieder

rückgängig.



danke

moksha

Mich hat dieses Buch begeistert und mir ist es ans Herz gewachsen.



Absolute Leseempfehlung!



Autorin auf Facebook