Die Perlentaucher-Methode - Buchrezension

Die Perlentaucher-Methode von Annette Sewing ist 2017 im arkana-Verlag erschienen. Die in dem Buch beschriebene Perlentaucher-Methode ist nicht nur ein Werkzeug, welches in Coaching und Beratung angewandt werden kann, sie bietet ebenfalls jedem Laien die Möglichkeit, sich intensiv mit eigenen Themen auseinander zu setzen und neue Potenziale zu erschließen. Anhand der Perlen-Metapher verdeutlicht die Autorin, die eine eigene Coaching-Praxis in Lübeck führt, dass in allem, was das Leben jedem Einzelnen von uns bietet, auch immer etwas Gutes zu finden ist. Und dass es auch in weniger schönen oder sogar schmerzhaften Erlebnissen etwas Positives zu entdecken gilt. Die Autorin beschreibt in ihrem Buch einen Weg, wie wir an dieses Positive – an diese Perlen – herankommen können. Der Leser wird dazu eingeladen, erst ein von der Autorin vorgegebenes und dann ein eigens gewähltes Thema anhand von vier Fragestellungen genauer zu untersuchen.