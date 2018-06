Die Honigfabrik: Die Wunderwelt der Bienen – eine Betriebsbesichtigung - Buchrezension

Auch interessant

Die Betriebsbesichtigung durch die „Die Honigfabrik“ beginnt mit den Winterbienen. Aber bevor der im Buch so unterhaltsam beschriebene Rundgang startet, geht es im Einleitungsteil um die Geschichte der Imkerei und den Besonderheiten der Warbe. Die Warbe als Kinderstube und als „Haustelefon“. Sie haben richtig gelesen! Das Bienenvolk ist sehr fortschrittlich und bedient sich modernster Methoden. Die Faszination steigt mit jedem Kapitel. Mich hat das Buch regelrecht „hinein gezogen“ in eine Neugier auf diese neue Welt. Die Überschriften der Kapitel geben schon einen recht beispielhaften Eindruck des Inhaltes und der Sprache im Buch wieder.



Frauenpower im Bienenvolk – von dicken Mädchen, Geschwisterliebe und wütenden Amazonen



o d e r



Callboys für die Königin – Die Drohnen







So kennen wir nun die Trendscouts, die morgens als erste den Stock verlassen,um gute Honigquellen zu finden, um für diese zu werben.



Wir wissen jetzt auch, dass die einzelne Biene eigentlich nicht ganz so fleißig ist, wie der Volksmund sagt.



Und wir kennen jetzt viele Details aus dem Leben im Bienenvolk. Viele unserer Fragen wurden im Buch beantwortet.



Na? Wer möchte jetzt auch mal mehr erfahren von dem wilden Treiben in diesen Manufakturen der Natur?





Fazit:



"Die Honigfabrik" ist ein fantastischer Beitrag in der Bücherwelt zur Natur.



ABSOLUTE LESEEMPFEHLUNG





Wir bedanken uns von Herzen beim Autoren-Team, die mit diesem Buch garantiert viele Menschen für die Bienen begeistern werden.





Hören Sie doch einmal in den folgenden Beitrag aus 2017 und lassen Sie sich inspirieren.

JÜRGEN TAUTZ in WDR5 - KIRAKA









Es ist auch ein bisschen ein Roman. Hier gelingt auf wundersame Weise der Brückenschlag zwischen fundiertem Wissen – und davon gibt es zur Biene unendlich viel zu schreiben – und dem Wesen der Bienen. Bienen besitzen ausgefeilte Systeme, die ihrem Tun eine Intelligenz hinzufügen. So sind sie zu jeder Zeit und an jedem Ort, höchst wirtschaftlich und ökologisch zum Leben hin ausgerichtet. Darum haben Bienen so lange auf unserem Planeten überlebt und sich anpassen können. Bienen sind also sehr gute Lehrmeister.Der Humor in diesem Buch kommt immer wieder durch und ist Transportmittel, wenn es darum geht die vielen beeindruckenden Eigenschaften und Handlungen in dieser Traumfabrik des Honigs in unsere Herzen zu pflanzen.Der wunderschöne Zeichentrickfilm „Die Biene Maya“ hatte mich schon in meiner Kindheit begeistert. Mit diesem Buch wird das Leben der Bienen auch noch einmal lebendig. Die gut verständliche Sprache trägt dazu bei, dass die Inhalte gut transportiert werden.Hier werden alle Aspekte angesprochen. Im hinteren Teil finden wir Informationen zum Bienensterben, dass erst in der letzten Zeit bei den Menschen zu mehr Interesse an der Imkerei geführt hat.Viele schöne Bilder und ein Stichwortverzeichnis am Ende des Buches helfen dabei, die vielen Informationen so anschaulich und nachhaltig wie möglich zu fassen.Mein Sohn und ich - wir sind begeistert von den Bienen und das Buch hat uns vielseitig dabei inspiriert.