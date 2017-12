Der Alchimist - Buchrezension

Ein junger Mann, der als Jüngling beschrieben wird, entschied sich eines Tages gegen den Willen seiner Eltern zu gehen und seinem eigenen Weg einzuschlagen. Mit wenig Mitteln in der Tasche und einer Schafherde zieht er von Ort zu Ort durch die Landschaft Andalusiens. Auf seinen Weg macht er viele Entdeckungen und lernt nicht nur die unterschiedlichsten Menschen kennen, sondern auch die Sprache der Natur und besonders die seiner Schafe zu sprechen und zu deuten. Von Anfang an baut der Autor durch seine besondere Erzählart eine Spannung auf, die bis zum Ende gehalten wird. Ein sich wiederholender Traum versetzt den Protagonisten in Neugier: einen Schatz zu finden. Viele Hürden nimmt er dabei auf sich; sogar einige Zweifel kommen in ihm mit der Zeit auf, seine Träume einfach Träume sein zu lassen und aufzugeben. Doch diese schlägt er sich immer wieder aus dem Kopf und erkennt mit der Zeit auf seinen Weg alles als Zeichen an, die ihm helfen seinen Traum zu folgen. Diese wunderbare Reise, die in Spanien anfängt nimmt seinen Weg entlang Nordafrika durch die Wüste Sahara bis hin zu den Pyramiden in Ägypten. Seine Erlebnisse, Erfahrungen und neuen Bekanntschaften in einer unbekannten Kultur verschlingen den Leser in ein atemberaubendes Märchen, was nicht unbedingt eins bleiben muss. Das besondere an diesem Buch ist die fantasievolle Umschreibung des Lebensweges eines jeden Menschen:

Man sollte seinen Weg gehen, wenn man spürt, dass etwas für einen bestimmt ist.

Durch die wundervolle Art die Geschichte lebendig und liebevoll zu erzählen, erhält man als Leser den Tatendrang, seine Wünsche zu erfüllen und die Wege, die man sich erträumt, einzuschlagen. Ein Buch für jeden, der nicht wagt aufzugeben und daran glaubt, dass die Welt für jeden einen Schatz bereithält.