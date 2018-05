Dein Herz ruft nach Liebe: Wie deine Partnerschaft erblühen kann - Buchrezension

Ich wünsche dir viel Freude beim Lesen und schöne liebevolle Beziehungen zu dir und deinen Mitmenschen.

"Wenn du dein Urteil aufgibst und jedem Menschen und jeder Situation, mit denen du in Kontakt kommst, so viel von dir selbst gibst, wie du nur kannst, beginnen sich dein Bewusstsein und dein Herz auszudehnen. Je mehr das passiert, umso mehr werden dein Bewusstsein und dein Herz zu einem Mindheart (Herz-Verstand), was das Beste aus beiden vereint und als Eines wirkt."