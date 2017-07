Das Café am Rande der Welt Eine Erzählung über den Sinn des Lebens - Buchrezension

Die Sinnfrage kann man als hoch philosophisches Thema angehen, religiös oder spirituell motiviert. Egal wie – jeder Mensch hat sich auf die eine oder andere Weise schon damit beschäftigt, selbst der, der von sich behauptet nie nur einen Gedanken daran verschwendet zu haben – einen „Warum- Augenblick" hat sicher jeder schon in seinem Leben gehabt, auch wenn er/sie sich danach schon wieder „wichtigeren Dingen“ zugewendet hat.





John Streckleys „Das Café am Rande der Welt“ ist eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Der Ich-Erzähler John gerät beim Versuch „eine Weile von allem wegzukommen“ in einen Stau. Diesem Stau entkommt er dann in entgegengesetzter Richtung und landet mit fast leerem Tank in einem Café. Auf der Speisekarte wird er mit drei Fragen konfrontiert, die ihm (durch Gespräche mit Kellnerin, Koch und einer anderen Kundin) klarmachen, dass er genau, weil er sich nie bewusst mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat, immer wieder „von allem weg“ muss.





Der Leser begegnet einer Meeresschildkröte als Lehrerin, einer abgewandelten Heinrich-Böll-Geschichte vom Fischer und Touristen und einer Dame, die einen Blick auf den Zusammenhang zwischen der Werbung und unseren aufgeschobenen Wünschen wirft.





"Um ganz wir selbst zu sein, müssen wir unser wahres Selbst zulassen.

So einfach ist das. Es liegt nur an uns, wenn es schwer erscheint."





John P. Strelecky



Diese kleine Erzählung kann man in ein paar Stunden lesen, denn hier ist ein tiefgehendes Thema in eine leicht (vielleicht zu leicht?) verdauliche Form gepackt worden.



Für mich ist das Buch ein Einstieg in das Thema „Sinnfrage“, in Form einer einfachen Geschichte, die in ihrer Schlichtheit trotzdem eine eigene Tiefe hat.



Viel Spaß beim Lesen.