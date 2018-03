Bewahre dir dein inneres Strahlen: für ein Leben ohne Stress, Krisen und negatives Denken - Buchrezension

Anzeige:

Mit einem Herzensanliegen wendet sich Doreen Virtue in diesem Buch an uns. Es geht darum, unsere Lebensfreude neu zu entfachen. Die Autorin ist Psychologin und Familientherapeutin, aber wer schon einige Bücher von Doreen Virtue gelesen hat, der weiß, dass in ihren Büchern eher spirituelle Themen und Engel Platz finden. Nun, hier ist es einmal anders.

Doreen Virtue folgt einer Eingebung, aufgrund einer spontanen Lebenssituation, darauf hin schreibt sie dieses Buch. Sie ist beseelt von dem tiefen Wunsch, uns dabei zu helfen, den "Staub" von unseren Herzen zu entfernen. Am Ende steht das Ziel, unser inneres Licht wieder zum Strahlen zu bringen, wie eine Kerze, um damit das nötige Licht in die Welt senden zu können, das so dringend benötigt wird. Welche Hinweise und welche Tipps erwarten euch in diesem Buch? Ich habe es für euch gelesen und fasse es einmal zusammen.

Auch interessant

Anzeige:

Die zentralen Begriffe in diesem Buch sind Trauma, Drama und Stress. Sie verursachen den „Staub“, der unser inneres Strahlen verdunkelt. Der Autorin geht es zunächst darum, zu ergründen, warum sich diese negativen Reaktionen wie eine Spirale ausweiten. Entsprungen aus einer sehr stressigen, persönlichen Situation im Leben der Autorin, vernahm Doreen Virtue folgende Botschaft:



"Der Grund, warum du und so viele Menschen immer wieder Drama in ihrem Leben erfahren ist die Sucht nach Histamin."



Dieser Satz veranlasste Doreen Virtue dieses Buch zu schreiben. Die Ernährung spielt neben anderen Faktoren tatsächlich eine wesentliche Rolle bei der Verbesserung unserer Lebenssituation.



Wir alle kennen diese Lebenszustände, wenn zum Beispiel unsere Beziehungen dauerhaft schwierig sind. Wenn wir uns selbst ständig antreiben, immer schneller zu werden, gestresst und schließlich erschöpft sind und unser Körper nicht kooperiert. Kurz: Wenn wir so sehr überfordert sind und kurz vor einem Burnout stehen. Dann sind wir augenscheinlich "verstaubt" mit negativen Stress, belastet mit traumatischen Erlebnissen und kommen aus diesem Kreislauf nicht mehr heraus. Dann ist es Zeit, die Notbremse zu ziehen, denn dann ist unser Leben deutlich aus dem Gleichgewicht. Drama hat die Tendenz zur Sucht. Es ist ein Notruf.

Die Autorin schreibt dazu:

Hinter jedem hochdramatischen Menschen lauert ein ungelöstes Trauma,

Drama ist sein oder ihr Weg, um Liebe zu bitten oder Hilfe und Verständnis zu erbetteln.

Mit diesem Satz macht die Autorin gleich am Anfang des Buches in ihrer authentischen Art klar, welche Motivation hinter dem Buch steckt. Authentisch darum, weil Doreen Virtue sich seit ihrer Jugend berufen fühlt, Menschen zur Heilung zu führen. Hier geht sie einmal nicht den spirituellen Weg über die Engel und Gott, sondern den wissenschaftlichen. Ihre Ausführungen sind fundiert und schlüssig.



Im ersten Teil des Buches geht es um die Gründe und Hintergründe von Stress, postraumatischem Trauma und sie geht auf die benannten Süchte Drama und Histamin ein. Im zweiten Teil zeigt sie uns Möglichkeiten, wie wir die Balance wieder erlangen können. Mit Yoga, bewußtes Essen, Musik und durch spezielle Angebote. Im dritten Teil geht es um unsere Beziehungen im Leben, die Gefühle die sie uns machen und wie wir auch auf diesem Gebiet den "Staub" entfernen können.



Die beherzte Ambition und Message der Autorin kommt klar durch. Wer Doreen Virtue kennt, der weiß, dass der Wunsch nach Heilung immer der Motor ist, der sie antreibt Bücher zu schreiben. Ich mag sie sehr. Mit diesem Buch zeigt die Autorin uns eine etwas andere Seite, die mich über ihre durchaus fundierten Kenntnisse auf vielen Gebieten staunen läßt.



Mit "Bewahre dir dein inneres Strahlen" ist Doreen Virtue ein toller, umfassender Ratgeber mit Herz gelungen. Meine Leseempfehlung!



Bislang waren mir „nur“ ihre Engelbücher bekannt, die ich jedoch sehr schätze. Wer jetzt neugierig geworden ist, schaut auch in den folgenden Links nach, das sind meine Favoriten wenn es um die spirituellen Bücher der Autorin geht.



Nein sagen mit den Engeln der Erde: sei liebevoll statt nett