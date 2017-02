Befreie dich durch Selbstliebe - Buchrezension

Selbstliebe beginnt mit dem Entschluss um des eigenen Glückes willen zu leben. Es erfordert Mut unsere eigene Freude über den Wunsch nach Belohnung oder die Vermeidung von Strafen von anderen zu stellen und Loszulassen was uns unglücklich macht. Selbstliebe tut gut und macht das Leben schöner und wer sich selber annehmen und lieben kann, mit allem was er ist, dem gelingt das auch mit seinen Mitmenschen. Besonders nach negativen Erlebnissen, die einem herunterziehen, kann man wieder lernen sich selber zu lieben und achten. Teal Swan hat es nach einer traumatischen Kindheit geschafft und zeigt in ihrem Buch "Befreie dich durch Selbstliebe" was ihr dabei geholfen hat, sich selber zu lieben.

Anzeige:



Im ersten Teil des Buches erzählt uns die Autorin ihre Geschichte, wie Sie als Kind mit aussersinnlichen Wahrnehmungen jahrelang Opfer eines sadistischen Mannes war und wie schlecht und schmutzig sie sich deswegen gefühlt hat.



Es ist eine Reise in die Welt des Selbsthasses und der Spurensuche, warum auch viele andere Menschen das Gefühl haben, dass Selbstliebe etwas Schlechtes sei.



Im zweiten Teil des Buches nimmt Teal Swan den Leser an die Hand und zeigt einen Weg zurück in die Unschuld und Schönheit des inneren Kindes, welches in jedem von uns wohnt.

Im Teals Werkzeugkasten der Selbstliebe finden sich viele Anregungen, wie man sich frei machen kann von selbstschädigenden Verhaltensweisen. Außerdem zeigt sie wie man die Liebe zu sich selbst unterstützen und fördern kann.





Das Buch ist ist eine Wegbeschreibung durch das Tal des Selbsthasses in die Freiheit der Selbstliebe.



Es ist ein Prozess, in dem man lernt sich selber immer mehr anzunehmen. Wir lernen wie wir unangenehmen Gefühle endlich zulassen können und dadurch frei werden. Selbstliebe ist das Ziel.



Mir hat dieses Buch gezeigt, dass Selbstliebe viel mehr ist, als ich bisher angenommen habe. Es bedeutet sich selber wirklich anzunehmen und so sein zu dürfen, wie man wirklich ist, weil man genau so, gut und richtig ist.



Das Buch ist gut verständlich geschrieben. Teal Swan ist sehr einfühlsam und kann ihre Erkenntnisse gut in Worte fassen. Ihr Schreibstil ist liebevoll und motivierend.