10 kleine Miesepeter - Buchrezension

10 Tiere, die an einem Tag alle schlechte Laune haben! Wie gut, dass es Freunde gibt. Das Kinderbuch "10 kleine Miesepeter" von Markus Reyhani ist ein Bilderbuch in dem eine rasante Geschichte in Reimen mit schmollender Zicklein und bockiger Eselchen und brummiger Bärchen. Auf jeder Seite gelingt es einem Tier sich für eine andere Emotion zu entscheiden und am Ende feiern sie alle zusammen und sind gut gelaunt! Wir zeigen Euch, ob sich der Kauf dieses Buches lohnt.

Markus Reyhani und Constanze von Kitzing haben auf 24 Seiten 10 verschiedene Tiere mit unterschiedlichen Emotionen/Reaktionen ausgestattet. Die Texte sind in Kreuzreimen verfasst und machen es den Kindern leicht sich die Wörter zu merken.



Das Tier mit der im Text formulierten Emotion/Reaktion ist etwas größer oder abseits illustriert worden! Das dicke Pappbilderbuch ist im Querformat, was das Vorlesen mit Kind auf dem Schoß erleichtert! Die Situationen, in denen die Tiere Streit/Zank/Groll/Lärm/Geschimpf erleben, stammen teilweise aus dem Alltag von Kindern. Die Zeichnungen dazu sind auf zwei Doppelseiten in den Proportionen nicht stimmig. Im Bild 9 ist ein Heißluftballon riesig groß, aber die Autos sind kleiner als die Rehe



Gut gefällt mir, das bei jeder Doppelseite "schlechte Laune" eines von den Tieren sich für eine andere "gute Laune" entscheidet und es jedes Mal weniger mit "schlechter Laune" werden und am Ende alle wieder zusammen jede Menge Spaß haben!



Der Leser/die Leserin wird in der letzten Zeile direkt angesprochen und eingeladen, auch Spaß zu haben mit seinen Freunden! Meine Kinder (2,4 und 3,8 J.) haben es beim dritten Mal vorlesen geschafft, den Text mit dem entsprechenden Tier zu kombinieren, bevor ich den Text zu Ende vorgelesen hatte! Es regt die Kinder an, Fragen über die Emotionen zu stellen und es wird zum Zählen von den Kissen, Hockern, Äpfeln genutzt ;) Als Erzieherin und Mutter kann ich dieses Buch empfehlen!



Die Botschaft könnte so verstanden werden:

"Habt Spaß und haltet euch nicht mit schlechter Laune auf."