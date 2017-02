Monatshoroskop Dezember 2016 Zwillinge

Zur Monatsmitte profitierst du sehr stark vom Vollmond in den Zwillingen. Hinterfrage die Informationen die sich dir zeigen. Du wirst sehen das bringt dir neue Erkenntnisse und auch Einsichten, die dich weiterführen. Merkur wird ab dem 19.12 rückläufig und da ist es gut wenn du die Reise in dein Inneres antrittst. Oft ist die Kommunikation in dieser Zeit nicht so flüssig oder es treten Verspätungen in Terminen oder Reisen auf. Da ist es gut, wenn du diese Zeit der Rückläufigkeit (bis 08.01.2017) nutzt, um Liegengebliebenes zu erledigen. Offene Gespräche, Steuererklärungen oder auch Kundenrückgewinnung sind in dieser Zeit ideal.