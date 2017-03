Monatshoroskop April 2017 Zwillinge

Ein strahlender Monat für dich, liebe Zwillinge.

Die Widderenergie gibt dir genug Feuer auch wenn der Saturn

rückläufig wird. Da können sich kleine Korrekturen zeigen, die

du vornehmen kannst, damit es noch runder läuft.

Doch wenn der Mars am 21.04 in dein Zeichen tritt, gibt es wieder

enorme Kraft. Wichtig ist, nicht zuviel Enerige im Reden zu verschwenden.

Nutze den Sonnenwechsel und den Neumond im Stier für die konkrete

Realisierung. Auch sehr gut um noch mehr Klarheit in deine Beziehungen

zu bringen. Eine direkte Aufforderung in diesem Monat mehr zu handeln,

statt zu reden.