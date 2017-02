Statistiken September 2015

Gleich vorne weg - Der September hat alles getoppt und sämtliche Rekorde aufgestellt. Im September 2015 kamen bei den nur positiven Nachrichten über 3000 Facebook Fans hinzu. Ich freue mich, dass uns nun über 5000 Menschen auf Facebook folgen. Außerdem stieg die Zahl unserer Seitenaufrufe von etwa 3600 auf 10.500. Dieser Erfolg ist gigantisch und zeigt, dass den Menschen unsere Seite gefällt. Ich sage vielen, vielen Dank und freue mich auf alles was da noch kommen mag.

Noch etwas zu den Seitenaufrufen. Im Artikel "Statistiken August 2015" schreibe ich, dass wir im August 3730 Seitenaufrufe hatten. Hier schreibe ich aber von 3600 Seitenaufrufe. Wie kommt das? Es ist ganz einfach. Ich vergleiche immer dieselbe Anzahl an Tagen. Da der September nur 30 Tage hatte, vergleiche ich auch nur die letzten 30 Tage des Augusts.

Nun, woher kam nun dieser Anstieg? Natürlich zum einen, dass unsere hinzugekommenen Facebook Fans viel auf dieser Seite präsent war. Aber was mich ebenfalls sehr freut, kamen viele Besucher über eine Suchmaschine auf die nur positiven Nachrichten. Die Anzahl an Google-Sitzungen stiegen von 577 auf 1046 an. Das ist ein Plus von 81 Prozent. Die Seitenaufrufe der Google Nutzer haben sich sogar mehr als verdoppelt. Dies ist ein Zeichen, dass die Menschen gerne auf dieser Seite verweilen.

Die Anzahl meiner Google Aufrufe mag für viele Blogger eher klein sein. Da die Seite erst seit zwei Monaten unter dem neuen Domain Namen zu finden ist, und ich die Seite neu ausgerichtet habe, zeigt das Wachstum, dass es in die richtige Richtung geht.

Die durchschnittliche Sitzungsdauer gesamt ging leicht zurück. Auch wenn die prozentuale Anzahl an wiederkehrenden Besuchern sinkt, steigt doch die Anzahl dieser Besucher an. Das heißt, viele der sogenannten returning Customer kennen die Seite bereits und sehen sich oft nur den neusten Beitrag an.

Die beliebtesten Artikel im September waren:

Das besondere Highlight ist der Zuwachs an unseren Facebook-Followern:

Ebenfalls steigen unsere Tumblr Follower auf nun schon 6 Personen an. Das hört sich nach nicht viel an. Aber, da dieser Blog erst seit Kurzem auf Pinterest, Tumblr und Google+ Aktiv ist, freue ich mich über jeden Fan der dazu kommt (Die Links zu diesen Seiten befinden sich immer im auf Höhe des Logos auf der rechten Seite).

Ich danke allen unseren Lesern für diesen Erfolg. Das gibt mir wieder viel Motivation für den nächsten Monat - Den goldenen Oktober.

Statistiken Blog: nur positive Nachrichten