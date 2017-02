Statistiken Oktober 2015

Auch im Oktober konnten wir wieder kräftig zulegen und haben daher wieder Positives zu berichten. Allerdings ging mir Ende Oktober etwas die Puste aus. Ich habe mich ernsthaft mit dem Thema Finanzierung auseinandergesetzt und mich um die Vorbereitung unseres eigenen Shops gekümmert. Allerdings legten unsere Google Besuche drastisch zu und sorgten für ein tolles Ergebnis.

Anzeige:

Die gute Nachricht zuerst: Mit über 16.000 Seitenaufrufen im Oktober konnten wir den fantastischen September mit über 10.500 Besuchern weit übertreffen. 4.300 Seitenaufrufe kamen aufgrund von Google Suchen zustanden. Somit stieg dieser Wert um gigantische 82 Prozent. Bislang waren wir hauptsächlich abhängig von unseren treuen Facebook Fans.

Allerdings besuchen uns unsere Facebook Leser hauptsächlich dann, wenn wir hier Artikel veröffentlichen und diese teilen. Wie in der Einleitung bereits erwähnt habe ich mich Ende Oktober mit dem Thema Finanzierung auseinandergesetzt. Irgendwie muss ich die Seite finanzieren und habe mir daher überlegt wie ich das am besten anstelle, ohne auf Massenwerbung zurückzugreifen.

Also machte ich mich auf die Suche nach Partnern von deren Produkte ich überzeugt bin und wurde auch fündig. In unseren Neuigkeiten werde ich in Kürze darüber berichten. Ebenfalls machte ich mich an die Vorbereitungen eines Untestützersystems, mit dem mich meine Leser aktiv finanziell unterstützen können. Damit ich hier nicht um Spenden bitte muss, möchte ich meinen Lesern auch etwas zurück geben. So kam mir die Idee für einen eigenen Shop auf dem ich E-Books und Printartikel anbieten kann. Unterstützer sollen sich hier kostenlos E-Books herunterladen können und Preisvorteile bei Printartikeln erhalten. Auch über dieses Thema werde ich in Kürze in den Neuigkeiten berichten.

Die Vorbereitungen dazu liefen bereits Ende Oktober und sorgten für einen Rückgang der veröffentlichten Artikel. Dies sieht man am Rückgang der Sitzungen zum Ende des Oktobers. Ich denke, dass sich bis Ende November wieder alles normalisieren sollte. Bis dahin hoffe ich auf viele Google Besucher. Meine Gastautoren unterstützen mich ebenfalls sehr. Vielen Dank dafür.

Bei unseren Facebook konnten wir ebenfalls wieder sehr gut zulegen. Die Anzahl der Facebook Fans stieg von 5070 auf 6714. Ich danke allen hinzugekommenen Lesern für ihr Vertrauen. Die Zahl der Seitenaufrufe über Facebook lag bei 6.000. Im September waren es auch tolle 4.000.

Die beliebtesten Artikel im Oktober:

Nun drückt mir die Daumen, dass der November trotz weniger Artikel ein guter Monat wird :)