Statistiken November 2015

Auch wenn die Sitzungen zurück gingen und die Seitenaufrufsanzahl nur leicht stiegen bin ich mit dem November sehr zufrieden. Im vorausgegangen Oktober wurden auf den "Nur positiven Nachrichten" 54 Artikel und im November nur 18 Artikel veröffentlicht. Das trotzdem sehr gutes Resultat verdanken wir der besseren Google Auffindbarkeit. Die Anzahl der Google Sitzungen stieg um fantastische 42 %.

Anzeige:

Der November stand ganz im Zeichen der Findung von Finanzierungsmöglichkeiten. Zu diesem Zweck habe ich einen Partnerbereich und weitere Möglichkeiten geschaffen wo sich unsere zukünftigen Partner vorstellen dürfen. Ebenfalls habe ich an der Erstellung eines eigenen Shops gearbeitet wo wir im Dezember einen Kalender und unser erstes E-Magazin unseren Lesern anbieten möchten.

Da ich diese Seite in meiner Freizeit und hauptsächlich am Wochenende betreibe, blieb deshalb wenig Zeit für viele Artikel. Bislang kommen unsere Besucher hauptsächlich von unserer Facebook Seite. Wird hier wenig gepostet, wirkt sich das dementsprechend auf die Besucherzahl der Website aus. Trotzdem konnten wir in diesem Monat unsere Facebook Follower um über 1.000 Menschen erweitern. Nun folgen uns über 7.900 Menschen auf dem größten sozialen Netzwerk.

Ein besonders erfreulicher Zuwachs konnten wir auch bei unseren Google Sitzungen verzeichnen. Die Sitzungen stiegen über 42 % und zeigen, dass die Seite von Google als positiv eingestuft wird. Viele unserer Leser teilen unsere Seite auch auf anderen Blogs, was dazu führt, dass Google unsere Website besser einstuft.