Statistiken Februar 2016

Grandios was wir im Februar erleben durften. Von 35.000 Seitenaufrufen im Januar waren wir bereits begeistert. Im Februar steigerten sich die Seitenaufrufe auf unfassbare 52.000. Auch auf Facebook kamen viele Follower hinzu. Nun folgen den "Nur positiven Nachrichten" knapp 16.000 Menschen (Vormonat: 12.890).

In diesem Monat konnten wir einen kleinen viralen Hit landen. Der Artikel " Kinder lesen Hunden im Tierheim vor - etwas wunderschönes geschieht in diesem Tierheim " wurde allein im Februar 17.000 Mal aufgerufen. Als eines der ersten deutschsprachigen Nachrichtenmagazine berichteten wir über diese Geschichte.Ein weiteres Highlight dieses Monats ist die Zahl unserer Newsletter Abonnenten. Über 500 Menschen bekommen nun regelmäßig nur gute Nachrichten in ihr E-Mail Postfach. Aus diesem Grund haben wir auch das Design des Newsletters angepasst, damit er auf jedem Gerät hübsch anzusehen ist. Hier geht's zur Anmeldung. Auch unsere Seitenzugriffe über Suchmaschinen wie Google haben sich wieder verbessert. Gerade über die Google Bildersuche finden viel mehr Menschen die "nur positiven Nachrichten".Wir sind stolz darauf auch in diesem Monat gute Nachrichten übermitteln zu können.