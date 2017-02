Statistiken August 2015

Im August bekam yourempathy.com einen neuen Namen. Nun ist die Seite unter nur-positive-nachrichten.de erreichbar. Seit August findet ihr hier nicht nur berührende Videos und Geschichten, sondern auch positive und gute Nachrichten. Das Konzept scheint aufzugehen. Mit über einem Plus von knapp 60 % der Seitenaufrufen konnte ich die Zahlen vorm Vormonat deutlich steigern.

Folgende Artikel waren sehr beliebt im August:

Wie man auf der Grafik sieht konnte ich die Seitenaufrufe auf 3.730 steigern. Das ist ein Plus von knapp 60 %. Natürlich gewinnt man mit dieser Zahl noch keinen Blumentopf, aber die Richtung stimmt. Auch die Anzahl der Sitzungen stiegen um 38 % an. Viele neue Besucher wirken sich aber auch auf die Absprungrate aus. Bei den "Neuen Sitzungen" sieht man eine rote -12,32 %. Dies liegt jedoch daran, dass die Zahl der "Returning Visitors" (Wiederkehrende Besucher) gestiegen ist, was zeigt, dass sich viele Menschen auf meiner Seite wohlfühlen und wieder kommen.

Aufgrund der Umstellung auf die neue Domain und das neue System (Juli) musste ich leider Einbußen bei den Google-Zugriffen hinnehmen. Der Rückgang war aber mit minus 28 Sitzungen marginal.

Was mich besonders freut, seit der Umstellung auf die Domain nur-positive-nachrichten.de konnte ich meine Facebook-Fans fast um das Doppelte auf 1.967 Fans steigern.

Mein Ziel von 10.000 Seitenaufrufen kommt näher. Ich danke euch für alle geteilten Artikel in den sozialen Medien. Ihr seid spitze :)

Ich kann euch aber schon einmal eine positive Nachricht mitteilen. Der September wird alles toppen. Am 18.09. hatte die Seite bereits über 5.500 Seitenaufrufe und 3.840 Facebook-Fans. Ich halte euch hier auf den Laufenden.