Monatshoroskop Mai 2017 Widder

Für die Widder ist der Monat Mai sehr gut, denn sie haben die Venus an ihrer Seite.

Das schafft einen Ausgleich zwischen ihrer Tatkraft und der Entspannung.

Merkur bleibt auch noch, bis zur Monatsmitte an ihrem Zeichen, so dass sie ihre Projekte

gut voran bringen können. Jupiter in der Waage zeigt ihnen immer neue Wege,

das Gegenüber mit einzubeziehen und somit werden Vorhaben noch erfolgreicher.

Neue Menschen treten in ihr Leben, besonders um die Neumondzeit ab dem 25.05.

Der Mai zeigt sich für die Widder als leichterer Monat und sie können schon einige Erfolge

verbuchen.