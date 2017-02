Monatshoroskop März 2017 Widder

Für die Widder bleibt der Monat noch rasant, denn Mars und Venus verweilen noch in seinem Zeichen.

Wenn du noch wichtige Dinge neu angehen möchtest, dann nutze die Zeit bis zum 11.03, denn danach

wandert der Mars weiter in den Stier. Dann geht es eher um Verwurzelung und Bodenständigkeit.

Welchen Samen hast du gesetzt? Denn jetzt geht es in die Pflege, damit er schön aufblühen kann.

Zum Ende des Monats verhilft dir die Sonne in deinem Zeichen wieder zu neuen Ideen und auch der Neumond im Widder läutet für dich das Sonnenjahr 2017 ein. Genieße dieses energiereiche Zeit und schaue auch auf dein Umfeld, denn durch die rückläufige Venus am dem 04.03 wirst du sehr nachdrücklich dazu eingeladen.