Monatshoroskop Dezember 2016 Widder

Für den Widder zeigen sich bis zur Monatsmitte noch viele neue Ideen und Inspirationen.Danach wird es ruhiger und es darf sortiert werden, was im neuen Jahr nach der Umsetzung ruft.Ab dem 29.12 geht Uranus wieder in die Direktläufigkeit, was die neuen Projekte unterstützt.In der Liebe möchte immer noch die Freiheit ausgelotet werden, das Gute daran ist der Jupiter in der Waage.Der schenkt den Widdergeborenen die Sicht auf das Gegenüber und findet gemeinsame Freiheitslösungen.Die Venus ist ab dem 07.12 im Wassermann und unterstützt das ganze sehr positiv.