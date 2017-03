Monatshoroskop April 2017 Widder

Der April ist dein Monat, lieber Widder auch wenn die Venus rückläufig in die Fische

wandert und der Mars erst zum Ende des Monats in die Zwillinge läuft.

Alle Dinge die noch richtig Power brauchen, kannst du gut bis zum 06.04 erledigen.

Besonders der Vollmond am 11.04 trägt gute Energien für dich. Du legst wieder

einen Grundstein, der sich bis Oktober 2017 voll entfalten wird.

Die Venus geht zum Ende des Monats in dein Zeichen und dort steht der rückläufige Merkur.

Gibt es noch ein klärendes Gespräch zu führen? Dann ist dazu jetzt eine gute Zeit.

Deine Wildpferenergie wird ein wenig von der Weisheit des Saturn im Schützen gezügelt,

das tut gut und läßt dich ein gutes Fundament bauen.