Monatshoroskop März 2017 Wassermann

Ideen, Ideen, Ideen........wow das sprudelt nur so bei den Wassermännern.

Doch zu Monatsmitte werden sie aufgefordert zu sortieren und in die

Umsetzung zu gehen. Schaue das du Gleichgesinnte für dein Projekt findest,

dann unterstützt es dich und animiert dich zum durchhalten.

Saturn und Lilith sind an deiner Seite und geben dir für dein Vorhaben die Substanz.