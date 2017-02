Monatshoroskop Dezember 2016 Wassermann

Der Mars bleibt noch bis zum 18.12 in deinem Zeichen und gibt dir viel Energie. Die Venus wechselt am 07.12 noch in dein Zeichen und da ist es besonders gut, wenn du dich mit Gleichgesinnten triffst. Tauscht Euch über Eure Visionen aus oder besuche einen Visionsworkshop. Der Vollmond in den Zwillingen schenkt dir viele Inspirationen. Wenn du in einer Beziehung lebst, brauchst du in diesem Monat auch viel Bewegungsfreiheit. Finde ein gutes Gleichgewicht zwischen deinen Termin und deiner freien Zeit, dann wird es eine hervorragende Zeit für dich.