Monatshoroskop März 2017 Waage

Waage hat den rückläufigen Jupiter an ihrer Zeite und dazu geht die

Venus aus in die Rückläufigkeit. Da können "alte Liebschaften" plötzlich

wieder ganz aktuell sein. Auch Dinge die im Oktober 2016 relvant waren,

werden sich jetzt noch einmal zeigen. Du bestimmt wieviel Raum sie in deinem

Leben einnehmen und ob überhaupt.

Jupiter hat noch ein Stelldichein mit Uranus und am Ende des Monats mit Pluto.

Hui, da darfst du ganz klar Stellung beziehen in deinem nahen Umfeld.