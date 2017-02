Monatshoroskop Februar 2017 Waage

Im Februar wird der Jupiter in deinem Zeichen rückläufig.

Da kannst du die neu gelernten Dinge integrieren.

Uranus steht im Oppositionszeichen, genau wie Mars und Venus.

Dazu der Wassermann Merkur. Öffne alle Türen und Fenster

und laß den frischen Wind in dein Leben.

Das was gestern noch passte, sieht heute schon wieder ganz anders

aus. Sei wie der Bambus, tief verwurzelt und sehr flexibel.