Monatshoroskop Dezember 2016 Waage

Jupiter im eigenen Zeichen, was ein Geschenk. Du wirst sehr stark deinen Horizont erweitern im Beziehungsbereich. Beziehungen sind alle Menschen denen du begegnest. Der Wassermann Mars inspiriert dich noch bis zur Monatsmitte. Lerne noch neue Menschen kennen und setze dich für weniger privilegiert Menschen ein. Der Vollmond in den Zwillingen lädt dich ein, deinen Lebensblickwinkel wieder ein Stück zu verändern. Stehe ruhig zu dir und nimm deinen Platz in deinen Beziehungen ein.