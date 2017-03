Monatshoroskop April 2017 Waage

Rückläufiger Jupiter in der Waage - Farbebekennen für die Waage

Oft ein sehr schwierige Aufgabe, denn sie sind oft im du und

meinen die anderen nicht vor den Kopf stoßen zu wollen.

Hier ein Einladung zu neuen Gedankengängen.

Kann es womöglich sein, daß das mehr vor den Kopf stößt als klar

seine Wünsche zu äußern?

Ein guter Monat um sich ab und an im "Nichtwissen" zu üben.

Frage an dich: "Was ist dein Wunsch?"

Einfach an dein Gegenüber aussenden ohne deine üblichen Gedanken

und sehen was passiert.

Gehe davon aus, daß du gar nicht wirklich weiß was der andere denkt

oder was gut für ihn ist.

Der Mars in den Zwillingen verhilft dir wieder zu guten Kontakten und bringt

dich mit der Freude und der Leichtigkeit in Kontakt.