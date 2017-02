JAQUELINE BRAUCHT DICH! WERDE STAMMZELLSPENDER!

Auf einmal war nichts mehr wie zuvor: Im Dezember erhielt Jaqueline die Diagnose Leukämie und konnte nicht einmal ihr Abitur beenden – dabei fühlt sie sich seither, als wäre sie mitten in einem Medizinstudium, um das Unverständliche zu verstehen.





Heute wendet sich die 19-Jährige direkt an Euch: „Bitte lass Dich registrieren! Vielleicht bist Du der-/diejenige, auf den ich so dringend warte, damit ich die Chance habe zu leben. Ich möchte unbedingt meinen Weg weitergehen, den ich wegen des Blutkrebses aufgeben musste. Wegen der Chemotherapien ist alles gerade sehr anstrengend, angefangen schon bei einem Spaziergang. Bei den meisten Aktivitäten mit Freunden oder meiner Familie bin ich schnell außer Atem, obwohl ich es liebe, mit ihnen etwas zu unternehmen. Sie kämpfen mit mir – bitte unterstütze auch Du mich und andere Patienten im Kampf gegen Blutkrebs!“Wenn Du Jaqueline eine zweite Chance auf Leben ermöglichen willst, bestelle jetzt unter www.dkms.de/fb-registrierung Dein Registrierungsset. Mach mit den beiliegenden Wattestäbchen einen Wangenabstrich und schick alles wieder an uns zurück. Die Registrierung kostet Dich 5 Minuten – aber sie kann Jaqueline und anderen Blutkrebspatienten vielleicht das Leben retten!